«Der Wahrheit verpflichtet» – Vier Filme über investigativen Journalismus

Schweizer Filmpreis 2020: Je zwei Preise für «Le milieu de l’horizon» und «Immer und ewig»

Die Preise für den «Besten Darsteller» und die «Beste Darstellerin» gehen an Sven Schelker für seine Rolle als titelgebende Figur in «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwalds» und an Miriam Stein für ihre Rolle als Odile in «Moskau Einfach!».