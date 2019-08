Deutsche Hospitality eröffnet 2022 IntercityHotel in Genf

Frankfurt am Main – Die Deutsche Hospitality wird im Jahr 2022 in Genf das zweite Hotel der Marke IntercityHotel in der Schweiz eröffnen. Mit insgesamt 270 Zimmern entsteht das IntercityHotel Geneva Airport im neuen Quartier de l’Étang zwischen dem Flughafen und der Innenstadt.

Es verfügt über voll klimatisierte und modern ausgestattete Zimmer, kostenfreies WLAN, einen Wellness- und Fitnessbereich sowie ein ganztägig geöffnetes Restaurant, einen modernen Meeting-Bereich und eine Crew Lounge. Das stilistische Konzept stammt von Matteo Thun, dem italienischen Architekt und Designer. Es ist geprägt von natürlichen und hochwertigen Materialien, Pflanzen und weichen Farben.

Erstes IntercityHotel eröffnet 2020 am Flughafen Zürich

„Mit dem IntercityHotel Geneva Airport sprechen wir Geschäftsreisende und Liebhaber von Städtetrips gleichermassen an“, wird Thomas Willms, CEO Deutsche Hospitality, in einer Medienmitteilung zitiert. „Genf ist nicht nur ein internationales Wirtschaftszentrum, sondern auch ein Magnet für Touristen. Das Quartier de l’Étang steht für eine nachhaltige Entwicklung, insgesamt also ein perfekter Standort für unsere weitere Expansion in der Schweiz.“ Das Hotel in Genf wird das zweite IntercityHotel sein, das in der Schweiz unter dieser Marke geführt wird. Zuvor soll 2020 das IntercityHotel Zürich Airport eröffnen.

Das Quartier de l’Étang ist ein Entwicklungsprojekt in Genf. Bis 2022 werden auf einer Fläche von elf Hektar 870 Wohneinheiten, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte entstehen. Das IntercityHotel Geneva Airport wird in dem Quartier eine von drei Hotelmarken innerhalb eines übergreifenden Hotelzentrums repräsentieren. (mc/pg)

