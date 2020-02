Deutschland verzeichnet erneut Übernachtungsrekord

Wiesbaden – Im vergangenen Jahr haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 495,6 Millionen Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren dies 3,7 % mehr als 2018. Damit stiegen die Übernachtungszahlen im zehnten Jahr in Folge auf einen neuen Rekordwert.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Vergleich zu 2018 um 3,9 % auf 405,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich um 2,5 % auf 89,9 Millionen.

Zahl der Übernachtungen seit 2009 um mehr als ein Drittel gestiegen

Wie sehr der Tourismusstandort Deutschland an Attraktivität gewonnen hat, zeigt der Zehnjahresvergleich: Seit 2009 ist die Zahl der Gästeübernachtungen um mehr als ein Drittel (34,4 %) gestiegen. Damals gab es 368,7 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben. Während die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland seither um 29,3 % stieg, erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 64,0 %. (mc/pg)