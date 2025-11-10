«Die 101 besten Hotels Deutschlands»: Ein glamouröser Abend mit Siegern, Stars und Polit-Prominenz

Krün – Das Hotel Ranking «Die 101 besten Hotels Deutschlands» war zu Gast im Schloss Elmau in Krün. Rund 300 Gäste feierten an der «101 Soirée» die grossen Gewinner Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg als «101 ICON Hotel of the Year» und Breidenbacher Hof in Düsseldorf als «101 Overall Winner», der wichtigsten deutschen Hospitality Auszeichnung. Im Vorfeld fand zudem der «101 Executive Summit» mit einer politisch hochkarätig besetzten Diskussionsrunde zum Thema «Gastfreundschaft. Gesellschaft. Gewissen.» statt.

Gibt es einen passenderen Ort für das Zusammenkommen der grossen Namen und Hotels aus der Hospitality-Branche als das Schloss Elmau in Krün? Wohl kaum, schliesslich war es in den Jahren 2015 und 2022 bereits Gastgeber zweier G7-Gipfel. Am 9. November 2025 war das Cultural Hideaway & Luxury Spa dann ein entsprechend würdiger Gastgeber für den besonderen Anlass in der Hotellerie. Im stilvollen Rahmen fanden die feierliche «101 Soirée» mit Awardverleihung sowie der hochkarätig besetzte «101 Executive Summit» statt – beides zentrale Elemente des renommierten Hotelrankings «Die 101 besten Hotels Deutschlands». Beim exklusiven Klassentreffen der «Besten der Besten» waren die wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter der Branche persönlich anwesend.

Das sind die Gewinner

Als die grossen Sieger entpuppten sich abermals das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg als «101 ICON Hotel of the Year» und der Breidenbacher Hof in Düsseldorf als «101 Overall Winner». Die Gewinner der insgesamt 12 Kategorien wurden auf Grundlage eines Rankings, das auf drei Säulen basiert, ermittelt. Die erste umfasst die Stimmen der Gäste durch Einbeziehung unterschiedlicher Bewertungsportale. Die zweite Säule berücksichtigt die Auszeichnungen, die Hotels von renommierten Publikationen wie u.a. dem Hornstein-Ranking erhalten haben. Zur dritten Säule zählen die Urteile ausgewiesener Expertinnen und Experten, welche die Häuser persönlich besuchen und nach den «101 Besten»-Kriterien testen sowie bewerten.

Im Anschluss werden die Daten aller drei Säulen von der Internationalen Hochschule München (IU) zusammengeführt. Professorin Dr. Annegret Wittmann-Wurzer und Gründungsdirektor Professor Dr. Peter Thuy setzen dafür auf wissenschaftliche Methoden und haben ein differenziertes System entwickelt – unabhängig, transparent und nachvollziehbar. Gründer des Rankings, das jeweils auf der 101-Webseite und auch in Buchform erscheint (www.die-101-besten.com), sind David Rath und sein Vater Carsten K. Rath – einer der bekanntesten Köpfe der europäischen Hospitality-Branche.

Ausgezeichnet wurde Hannes Bareiss, Gastgeber im Hotel Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal, als «101 ICON Hotelier of the Year 2026». «Ich bin überwältigt und widme die Auszeichnung meinem ganzen Team. Ohne dieses wäre das Hotel Bareiss nicht das, was es heute ist. Ein grosser Dank geht auch an Carsten K. Rath und David Rath. Sie haben mit den <101 Besten> ein Ranking geschaffen, das die Leistungen der Hotels objektiv bewertet und ein relevanter Mehrwert für unsere Gäste und damit für die deutsche Hotellerie ist», sagte Hannes Bareiss. Die Auszeichnung für das Lifetime Achievement «101 ICON Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award 2026» ging an Puneet Chhatwal, Managing Director und CEO der Indian Hotels Company Limited (IHCL) mit Luxusbrands wie Taj Hotels.

Magische «101 Soiree» mit vielen Stargästen

Dass das Hotelranking «Die 101 besten Hotels Deutschlands» innerhalb der nationalen und internationalen Hospitality-Branche grosses Ansehen geniesst, zeigte ein Blick auf die Gästeliste. An der «101 Soirée» mit Dinner und Preisverleihung nahmen rund 300 Personen aus Hotellerie, Tourismus, Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Medien teil. Darunter bekannte Namen der deutschen Hospitality-Szene wie Ursula Schelle-Müller und Dieter Müller von Motel One, Marcel Reif und der deutsche Star-Koch Christian Rach. Dazu gab sich Prominenz wie Tennis-Legende Michael Stich, Skirennfahrer Felix Neureuther und sein Vater Christian Neureuther, Choreograf und Model Bruce Darnell oder Elisabeth Köstinger, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, die Ehre. Moderiert wurde der glanzvolle Abend von Julia Josten.

«Es war ein herausragender Abend an einem geschichtsträchtigen Ort. Dieser Abend war mehr als eine Ehrung – er war eine Hommage an Spitzenleistung. Die Gewinner haben durch Leidenschaft, Exzellenz und Gastfreundschaft überzeugt. Das 101-Team, gemeinsam mit dem Team aus Schloss Elmau, hat daraus ein unvergessliches Erlebnis gemacht», sagte Carsten K. Rath.

Hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion

Bevor die Gäste zur «101 Soirée» übergingen, bot der «101 Executive Summit» eine prominent besetzte und thematisch höchst aktuelle und relevante Podiumsdiskussion zum Thema «Gastfreundschaft. Gesellschaft. Gewissen.» Moderator Timo Pache, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins «Capital», beleuchtete zusammen mit den Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmern ein hierzulande viel diskutiertes Thema: «Die Rolle der Hotellerie für ein weltoffenes, lebenswertes und international wettbewerbsfähiges Deutschland».

Die Runde war mit Anja Karliczek (Vorsitzende des Tourismusausschusses des Bundestages und ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung), Marcel Reif (renommierter Sportjournalist), Dietmar Müller-Elmau (Gastgeber Schloss Elmau), Prof. Dr. Thomas Druyen (Soziologe und Vermögensforscher) und Wolfgang Schmidt (bis Anfang 2025 Chef des Bundeskanzleramtes und ehemaliger Bundesminister für besondere Aufgaben) hochkarätig besetzt. «Die Hotellerie ist ein wichtiger Pfeiler der deutschen Wirtschaft und fördert das internationale Ansehen unseres Landes. Sie schafft Arbeitsplätze und trägt die Gastfreundschaft in die Welt hinaus», so Marcel Reif. Der Ort für den «101 Executive Summit» war mit dem Schloss Elmau, das in der Vergangenheit Politgeschichte geschrieben hat, perfekt gewählt. (101/mc/hfu