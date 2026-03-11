Neues Gütesiegel «Fine Hotels» rückt 3- und 4-Sterne-Häuser ins Rampenlicht

Mit «Fine Hotels» ist ein neues Qualitätslabel für Hotels im mittleren Segment gestartet. Im Rahmen der ITB in Berlin erhielten sechs Häuser in Deutschland erstmals das Gütesiegel. Ziel der Initiative von Hotelexperte Carsten Rath ist es, 3- und 4-Sterne-Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz stärker sichtbar zu machen.



In Berlin haben im China Club» des Hotel Adlon die ersten sechs Hotels in Deutschland das Gütesiegel erhalten. Dieses soll dem Kunden hächste Aufmerksamkeit garantieren und eine wertvolle Orientierungshilfe für die Qualität des von ihm gewählten Hotels liefern.



Zu den Fine Hotels zählen künftig 3 und 4 Sterne-Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der bekannte Hotelexperte Carsten Rath sprach denn auch bei der Übergabe der Gütesiegel, dass es bei Fine Hotels «um Klasse und nicht um Masse» gehe. Jedes Hotel dieser Kategorie kann eine Bewerbung einreichen und erhält beim Zuschlag das Gütesiegel für ein Jahr. Jedes Jahr wird das Hotel neu zertifiziert und behält oder verliert seinen Status.



Hohe Servicequalität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis

Rath will 3 und 4-Sterne-Hotels sichtbarer machen. Für den Hotelexperten ist der Markt der 3 und 4-Sterne Hotels spannender als derjenige der 5-Sterne-Luxushotels, weil sie eine grössere Kundschaft ansprechen. Das Gütesiegel garantiere dem Kunden eine hohe Servicequalität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Der Kunde bucht dabei direkt beim entsprechenden Hotel, sodass die Kommission für eine Buchungsplattform entfällt.



In Deutschland kooperiert Fine Hotels mit dem Fernsehsender ntv. Auf diesem Kanal können Hotels mit Videos Werbung schalten, jeder Hotelier kann sein Hotel mit einer eigenen Dokumentation präsentieren. Jedes Jahr ist zudem ein spezieller Event geplant. Ein Newsletter verbreitet neuste Informationen der Mitglieder. In Deutschland könnten so 11 000 Hotels der 3- und 4-Sterne-Kategorie mehr Sichtbarkeit bekommen. «Der Markt ist vorhanden», ist Carsten Rath überzeugt.



Das gleiche Konzept soll auch in Österreich und in der Schweiz zur Anwendung kommen. In Österreich gibt es bereits eine Kooperation mit dem Kurier. In der Schweiz steht der Kooperationspartner noch nicht fest. Der Startschuss soll aber noch in diesem Jahr erfolgen. (TN/mc/hfu)