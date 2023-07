Die 5 besten Parfums für Männer überzeugen durch ihre Wirkung

Die Wahl des richtigen Parfums für Männer mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, kann aber manchmal schwierig sein. Es hängt von Ihrem eigenen Geschmack ab, aber vergessen Sie nicht den Gentleman, für den Sie ein Parfüm auswählen möchten. Die Wahl des richtigen Parfums kann zu einer ganzen Wissenschaft werden und grenzt gleichzeitig an eine Kunst, denn sie erfordert Kenntnisse über die Besonderheiten der verschiedenen Duftkompositionen, ihre Intensität, Haltbarkeit und Sättigungswerte.

Wie der moderne Mann riecht

In der modernen Welt schenkt die starke Hälfte der Menschheit dem Parfum nicht weniger Aufmerksamkeit als die Frauen. Ein sorgfältig ausgewählter Duft harmoniert wunderbar mit dem Gesamterscheinungsbild eines jeden Mannes, ob er nun ein Junge in Turnschuhen oder ein Mann im eleganten Anzug ist. Lassen wir uns darüber unterhalten, was die aktuellen Trends in der Welt der Herrendüfte sind und welche Regeln es für die Wahl des besten Parfums für Männer gibt.

Jahr für Jahr entwickeln Parfümhäuser neue Duftlinien für Männer und wetteifern darum, ihre eigenen Ranglisten der Top 5 Herrendüfte zu erstellen. Sowohl Damen- als auch Herrendüfte lassen sich in frische, sportliche Düfte unterteilen, die die Sinne mit einem Hauch von fruchtigen Aromen beleben und berauschen, und in reichhaltige, schwere Düfte mit einem ausgeprägten Charakter. Die Trends in der Welt der Herrendüfte bleiben auch in diesem Jahr unverändert: Für den Alltag im Büro oder im Fitnessstudio werden frische, leichte Düfte bevorzugt, während für abendliche Anlässe und wichtige Geschäftstermine eher reichhaltige, moschus-holzige Kompositionen gewählt werden.

Was die besten Parfums für Männer auszeichnet

Für die Auswahl eines After Shaves oder Eau de Cologne sind in der Regel keine besonderen Kenntnisse im Bereich der Parfümerie erforderlich. Es reicht, wenn Sie den Duft mögen. Aber wenn Sie sich für ein Eau de Toilette, ein Eau de Parfum oder ein reines Parfüm entscheiden, kann es nicht schaden, ein wenig mehr Wissen zu haben. Denn hier genügt es nicht mehr, dass Ihnen der Duft gefällt, sondern dass er lange anhält und Sie ihn den ganzen Tag oder Abend über geniessen, während er seine verschiedenen Noten entfaltet.

Es ist gut zu wissen, dass Eau de Toilette eine Konzentration von ca. 10 % an Duftölen enthält, bei Eau de Parfum liegt diese Konzentration bei ca. 15 %, während wir bei reinem Parfum von einer Konzentration von 20 % oder mehr an Duftölen sprechen. Es ist eine Frage der persönlichen Vorliebe, welche Art von Duft Sie wählen. Für die einen sind Eau de Parfum die besten Parfums für Männer, für die anderen sind es die reinen Parfums.

Woraus jedes Parfum besteht

Sicherlich haben Sie sich schon einmal gefragt, warum ein Parfum eine Metamorphose durchmacht, während Sie es tragen. Warum verändert sich der Duft im Laufe des Tages oder Abends? Das liegt daran, dass jede Duftkomposition aus Kopf-, Herz- und Basisnoten besteht. Dies sind die wunderbaren Substanzen, die für den wunderbaren Duft der besten Parfums für Männer verantwortlich sind. Parfümeure unterteilen die Noten in drei Hauptgruppen – Kopfnoten, Herznoten und Basisnoten, wobei jede Gruppe ihre eigenen Merkmale hat. Es gibt bestimmte Zutaten, die bevorzugt für eine der Gruppen verwendet werden und dort am häufigsten zu finden sind. Die Haltbarkeit des Duftes jeder einzelnen Gruppe ist ebenfalls ein wesentlicher Punkt – denn jeder Teil der Komposition des Parfüms zeichnet sich durch eine unterschiedliche Dauer auf der Haut des Trägers aus.

Die Kopfnoten sind der Duft, den Sie sofort nach dem ersten Aufsprühen wahrnehmen. Ihr Duft hält im Durchschnitt zwischen 5 und 15 Minuten an – deshalb werden für diese Gruppe frische Ingredienzien bevorzugt, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Duft auf die beste und fesselndste Weise präsentieren.

Die Herznoten sind das Herz des Parfums – hier befinden sich die Inhaltsstoffe, die das Gesamtkonzept des Parfums ausmachen. Sie machen etwa 70 % des Duftinhalts aus und halten auf der Haut wesentlich länger an als die Kopfnoten – die mittleren Noten sind zwischen 20 und 60 Minuten wahrnehmbar.

Die Basisnoten heissen nicht umsonst so – ihre Haltbarkeit begleitet den Träger des Parfums über 6 Stunden lang. Das Charakteristische an ihnen ist, dass sie dem Duft Kraft, Intensität und Tiefe verleihen.

Unsere Tipps für die Top 5 Herrendüfte

Es gibt keine allgemeingültige Regel für die Wahl eines Herrenduftes, denn es hängt alles vom individuellen Geschmack des Mannes, seinem Lebensrhythmus und seinem Temperament ab. Dennoch gibt es Düfte, die sich im Laufe der Jahre bewährt haben und von denen wir die folgenden Top 5 Herrendüfte hervorheben können:

Normalerweise bevorzugen jüngere Männer leichte und unaufdringliche Parfums. Ihnen wird sicherlich das Eau de Toilette Kenzo Homme Intense gefallen, das zur Gruppe der holzig-marinen Düfte gehört.

Aktive Männer, die sich gerne stundenlang im Fitnessstudio aufhalten und dabei auf ihre gute sportliche Figur und Gesundheit achten, entscheiden sich für frische Sportdüfte wie das BOss In Motion Eau De Toilette von Hugo Boss.

Beschäftigte, berufstätige Männer, deren Alltag von regelmässigen Geschäftsbesprechungen und schwierigen Entscheidungen geprägt ist, bevorzugen Parfums wie Creed Aventus, das Eau de Parfum, das vom dramatischen Leben Napoleon Bonapartes inspiriert ist und Mut, Erfolg und Stärke feiert.

Dior Sauvage Elixir ist ein aussergewöhnlich intensiver Duft – eine fesselnde Kreation des französischen Parfümeurs François Demachy, der gekonnt elegante Noten mit subtilen olfaktorischen Aspekten verbindet.

Paco Rabanne 1 Million – denken Sie nicht, dass sich nur die reichsten Männer dieses 1 Million leisten können. Dank seiner frischen Noten von Grapefruit und Blutorange, die gekonnt mit Zimt, Amber und Patchouli verwoben sind, werden Sie sich mit diesem erschwinglichen Parfüm wie einer von Millionen fühlen.

Wenn Sie bereits ein fundiertes Grundwissen über Parfümerie haben, können Sie das beste Parfum für Männer für sich selbst oder zum Verschenken auswählen. Alles hängt von den persönlichen Vorlieben für Duftgruppen, Duftintensität, Haltbarkeit und der Marke ab, die sie repräsentiert. Stöbern Sie in der grossen Auswahl an Parfums im MAKEUP Onlineshop und wählen Sie Ihre Favoriten. (MAKEUP/mc/ps)