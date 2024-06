Die Baloise Session verstärkt den Herzschlag für die Musik

Basel – Der Verwaltungsrat und die Festivalleitung der Baloise Session freuen sich, bekannt zu geben, dass folgende Herzen ab sofort auch für die Baloise Session schlagen: Bernhard Fischer, Thomas Keller und Marco Streller.

Die Baloise Session, eines der wenigen unabhängigen und inhabergeführten Boutique Festivals der Schweiz, verstärkt seine Organisation schlagkräftig, um sich auch zukünftig hochklassig im Festivalmarkt zu präsentieren. Bernhard Fischer wird in den Verwaltungsrat aufgenommen, Thomas Keller erweitert die Geschäftsleitung rund um Beatrice Stirnimann und Silvia Krentel und Marco Streller wird Head of Sales.

«Wir freuen uns sehr, dass mit Bernhard Fischer eine Persönlichkeit mit grossem Netzwerk in der Region Basel unseren Verwaltungsrat ergänzt», so Steffi Werthmüller, VRP der Baloise Session. «Als langjähriger und begeisterter Besucher der Baloise Session bin ich sehr stolz, Teil des Verwaltungsrates zu sein und Verantwortung für diesen Leuchtturm Event zu übernehmen», so Bernhard Fischer.

Auch Beatrice Stirnimann, Festivalleiterin und Aktionärin, ist erfreut: Thomas Keller komplettiert als erfahrener Kulturplayer unser Geschäftsleitungsteam auf Top-Level und Marco Streller kann seinen Team- und Gewinner Spirit endlich in seiner zweiten Passion, der Musik, ausleben. Thomas Keller fügt hinzu: «Mein Herz schlägt für Basel und seine Kultur und ich hätte mir für mein Kulturengagement keine bessere Fortsetzung als die Baloise Session vorstellen können». Genauso enthusiastisch äussert sich Marco Streller: «Ich bin stolz, Teil eines Unternehmens zu sein, das viele Emotionen weckt und eine so reiche Tradition pflegt. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem engagierten Team das Festival weiterzuentwickeln.»

Bernhard Fischer

Bernhard Fischer ist seit 2006 Leiter des Firmenkundengeschäfts Nordwestschweiz der Credit Suisse/UBS und seit 2022 Präsident der Basler Bankenvereinigung. Weiter ist er Regionalleiter des Swiss Venture Club Nordwestschweiz, Mitglied des Beirates von Christie’s International und Stiftungsrat des Kunstmuseums Basel.

Thomas Keller

Thomas Keller war 15 Jahre Geschäftsführer der Kaserne Basel und etablierte diese gemeinsam mit der künstlerischen Leitung zum grössten Kulturzentrum der Nordwestschweiz. Er hat einen MAS in Germanistik und Theaterwissenschaften und einen Executive MAS in Kulturmanagement.

Marco Streller

Marco Streller war Spitzenfussballer beim FC Basel und für die Schweizer Nationalmannschaft. Nach seiner Sportkariere engagierte er sich als Sportdirektor und Partner Manager beim FC Basel und absolvierte an der HSG ein CAS in Sportmanagement und ein KMU Intensivstudium. Als Experte kommentiert er Fussballspiele bei «blue sport». (Baloise Session/mc/ps)

Der Zauber der Baloise Session – Where the magic happens

Seit 39 Jahren treten jeden Herbst nationale und internationale Topstars an der Baloise Session auf. Der intime Rahmen mit nur 1’550 Zuschauerinnen und Zuschauern, die besondere Clubtischbestuhlung mit Kerzenlicht und die Nähe zu den Stars bieten ein einzigartiges Musikerlebnis. Die Baloise Session 2024 findet vom 17. Oktober bis 8. November 2024 statt. Das diesjährige Line-up wird am 21. August bekanntgegeben.