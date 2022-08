Die Hamburg Cruise Days und der Blue Port Hamburg laden in den Hamburger Hafen ein

Hamburg – Die Hamburg Cruise Days sind das schönste Kreuzfahrt-Festival der Welt. Nicht umsonst pilgern alle zwei Jahre zigtausende «Sehleute» an die Hamburger Hafenkante, um das Event, das durch Darbietungen an Land und zu Wasser begeistert, hautnah zu erleben. Nach einer pandemiebedingten Zwangspause findet das international beliebte maritime Event nun in einer Sonderedition vom 19. bis 21. August 2022 und damit zum achten Mal im Hamburger Hafen statt. Erneut mit an Bord: Michael Batz mit seinem Lichtkunstwerk Blue Port Hamburg und AIDA Cruises als Premiumpartner der Veranstaltung.

In wenigen Tagen heisst es wieder «Leinen los» für die Hamburg Cruise Days. Vom 19. bis 21. August lädt die Veranstaltung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt ein, in die faszinierende Welt der Kreuzfahrt einzutauchen. Fünf Kreuzfahrtschiffe, zwei stimmungsvolle abendliche Inszenierungen auf der Elbe sowie ein buntes Programm mit spannenden Präsentationen der einzelnen Reedereien, einem vielfältigen gastronomischen Angebot, Musik und Tanz versprechen gute Unterhaltung. Für ganz besondere Gänsehautmomente und einzigartige Bilder sorgt erneut der Blue Port Hamburg, der den Hamburger Hafen in diesem Jahr vom 19. bis zum 28. August allabendlich blau erstrahlen lässt.

Die Stars des Events: fünf Kreuzfahrtschiffe im Hafen erwartet

An den drei Eventtagen lassen sich fünf ganz unterschiedliche Kreuzfahrtschiffe im Hafen bestaunen: AIDAprima, AIDAsol (beide AIDA Cruises), Queen Mary 2 (Cunard Line), MSC Magnifica (MSC Cruises) und MS Otto Sverdrup (Hurtigruten) gehen am Event-Wochenende im Hamburger Hafen vor Anker.

Blau wie der Himmel und die Ozeane: der Blue Port Hamburg by Michael Batz

Seit 2008 sorgt der Blue Port Hamburg von Lichtkünstler Michael Batz international für Aufsehen. Auch 2022 taucht das spektakuläre Lichtkunstwerk die Hafenkulisse in magisches Blau und verleiht der Elbmetropole während und nach den Hamburg Cruise Days pur einen neuen Zauber. Nach dem Light-Up am Freitagabend, den 19. August setzt der Blue Port Hamburg bis zum 28. August allabendlich zwischen 20.00 Uhr und 01.00 Uhr nachts Gebäude und Landmarken von Steinwerder bis zur Elbphilharmonie in Szene und verbindet in diesem Jahr den Hafen und die angrenzende Innenstadt. Das Lichtprojekt wird wie bereits in den Vorjahren in zwei Phasen realisiert: zu den Hamburg Cruise Days vom 19. bis 21. August als «Blue Port Event», danach vom 22. bis 28. August als «Blue Port Art».

Königlicher Auftakt am Freitag: Queen Mary 2 eröffnet Light-up des Blue Port Hamburg

Das Event startet am Freitag mit einem ganz besonderen Gänsehaut-Moment: die Queen Mary 2, die Königin der Meere, setzt das Lichtkunstwerk Blue Port Hamburg von Lichtkünstler Michael Batz am Freitagabend stimmungsvoll in Szene. Um 20.00 Uhr legt das imposante Kreuzfahrtschiff am Kreuzfahrtterminal Steinwerder ab, fährt elbaufwärts bis zur Elbphilharmonie, wendet dort in einem spektakulären Manöver und bringt sich in Position. Um 21.15 Uhr gibt die Queen Mary 2 mit ihrem Typhon das Signal zum Start des Blue Port Hamburg – und strahlt dabei selbst in royalem Blau. Ihr folgen dann Dutzende von illuminierten Gebäuden, Brücken, Schiffen und Objekten an der Hafenkante und verbinden sich nach und nach zu einem Gesamtkunstwerk. Nach dem Light-up und einem zweiten Typhon-Signal verlässt die Königin der Meere dann den Hamburger Hafen und nimmt Kurs auf New York.

Rendezvous auf den Wellen: «Pas de deux on blue» am Samstagabend

Am Eventsamstag erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes: Vor dem Hintergrund des Blue Port Hamburg findet am 20. August ab 22.35 Uhr ein abendliches Rendezvous zweier imposanter Kreuzfahrtschiffe statt. In einer künstlerischen Inszenierung mit Licht, Drohnen und Musik werden AIDAprima und MSC Magnifica zwischen der Elbphilharmonie und den Landungsbrücken multimedial in Szene gesetzt: Atmosphäre pur, ein eindrucksvoller Pas de deux zweier Kreuzfahrtriesen, übersetzt in Bilder tänzerischer Leichtigkeit

«Der Pas de deux on blue, das ist die Begegnung zweier Diven auf dem blauen Element vor den Wahrzeichen Hamburgs», so Michael Batz. «Er ist eine Hommage an die Stadt Hamburg, an die Kreuzfahrt und das Reisen – und an den Zusammenhalt. Mit dieser Inszenierung wollen wir in bewegten Zeiten ein Zeichen der Zuversicht senden.» (mc/pg)

Hamburg Cruise Days