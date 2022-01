Juice Nordics AB: Die Juice Technology AG fasst Fuss in Skandinavien

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software für Elektrofahrzeuge, weitet ihre Geschäftsaktivitäten in Nordeuropa aus und gründet die Tochtergesellschaft Juice Nordics AB mit Sitz in Uppsala.

Mit der Gründung von Juice Nordics gleich zu Jahresbeginn ist das Schweizer Technologieunternehmen jetzt im gesamten skandinavischen Raum, also Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark, präsent. Der Eintritt in die nordeuropäischen Märkte ist ein weiterer Baustein der Expansionsstrategie von Juice. Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG ist überzeugt: „Nordeuropa ist nach wie vor einer der am stärksten wachsenden Märkte in der Elektromobilität. Die Nachfrage nach stationären und portablen Ladelösungen ist entsprechend hoch. Als etablierte Marktführerin kann Juice hier mit kompetentem Know-how und bewährter Schweizer Qualität zum weiteren Ausbau des Ladenetzes beitragen.“

Juice legt Wert darauf, möglichst nah am Ort des Geschehens zu sein, um die auf die Bedürfnisse der Kunden ideal zugeschnittenen Lösungen anbieten zu können. „Als Unternehmen aus einer Alpenrepublik mit ähnlich vielgestaltiger Topografie wissen wir um die Herausforderungen, mit denen E-Autofahrer in skandinavischen Ländern konfrontiert sind. Mit unserer mobilen Wallbox JUICE BOOSTER 2 im Kofferraum hat man das richtige Gadget zur Hand, um jederzeit an jedem herkömmlichen Haushalts- oder Industrieanschluss laden zu können,“ so Maurizio Ventura, CSO bei Juice. „Das ist das entscheidende fehlende Puzzlestück für die Elektromobilität jenseits der Zentren und Hauptverkehrsachsen. Fortan braucht man also keinen Diesel mehr als Zweitwagen, um sorgenfrei ins Wochenendhaus zu fahren.“

Die Juice Technology AG ist weltweit an mehreren Standorten mit eigenen Niederlassungen, Tochter- und Partnerunternehmen präsent. Ausserdem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Mittlerweile arbeiten über 200 Personen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Logistik. Die Gruppe wird nun um die Juice Juice Nordics AB erweitert. (Juice Technology AG/mc/ps)

Fakten zu Juice Nordics AB