LeasePlan und Allego fördern Übergang zur Elektromobilität in der Schweiz

Zürich – LeasePlan, ein weltweit tätiges Car-as-a-Service-Unternehmen, und Allego, ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeugen, werden künftig ihre gemeinsamen Dienstleistungen auch in der Schweiz anbieten. Damit bauen beide Unternehmen ihre bestehende Partnerschaft in Europa aus.

Flottenkunden von LeasePlan Schweiz können ab sofort Ladelösungen für zu Hause und am Arbeitsplatz über LeasePlan beziehen. Das Servicepaket umfasst die Installation der Ladepunkte vor Ort, deren Verwaltung und Wartung sowie die Abrechnung der Ladevorgänge. Mit Hilfe der Allego EV Cloud Services Platform können Flottenkunden von LeasePlan online auch selbst auf Abrechnungen, Übersichten und Analysedienstleistungen zugreifen.

Zugang zu mehr als 3’500 Ladepunkten in der Schweiz

Für den Bereich Elektromobilität ist Allego seit Sommer 2018 Entwicklungspartner von LeasePlan in Benelux, Deutschland und Frankreich – die Zusammenarbeit in Skandinavien ist bereits geplant. Die Ladetechnologie von Allego eignet sich für alle Elektrofahrzeuge und erlaubt eine intelligente Lastverteilung. Stromkosten werden bequem und transparent monatlich abgerechnet. Eine Rückerstattungsmöglichkeit der durch das Laden zu Hause enstandenen Kosten ist ebenfalls Teil der Dienstleistung. Damit ermöglicht LeasePlan seinen Schweizer Firmenkunden nun den einfachen Übergang zur Elektromobilität. Im Rahmen des neuen Dienstleistungspaket erhalten die Fahrer von LeasePlan einen Ladechip mit Zugang zu mehr als 3’500 Ladepunkten in der Schweiz sowie insgesamt 110.000 Ladepunkten in ganz Europa. Auf diese Weise lassen sich auch lange Strecken mit dem Elektroauto bequem und stressfrei bewältigen.

Bernd Bäzner, Commercial Director von LeasePlan Schweiz, erläutert: „Die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen gegen den Klimawandel und einfacher realisierbar, als viele glauben. Durch unsere Partnerschaft mit Allego können wir unseren Kunden jetzt nicht nur Elektroautos, sondern eine umfassendes Komplettpaket anbieten, das den Übergang zur Elektromobilität erleichtert.“



Ulf Schulte, Managing Director DACH bei Allego, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft mit LeasePlan um die Schweiz erweitern. Immer mehr Unternehmen wünschen sich nachhaltige Mobilität, aber oft fehlt ihnen eine Gesamtlösung, die Elektroautos, eine Ladeinfrastruktur und Dienstleistungen als einheitliches Paket enthält. LeasePlan und Allego gehören zu den ersten Unternehmen in Europa, die dieses Komplettpaket anbieten.“

Über LeasePlan

