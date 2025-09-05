Easyjet streicht im Frühling wegen Pistensanierung viele Flüge ab Basel

Basel – Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet muss ihren Flugbetrieb ab dem Flughafen Basel kommendes Frühjahr während fünf Wochen deutlich eindampfen. Sie streicht mehr als die Hälfte der Strecken. Hintergrund ist die geplante Sanierung der Hauptpiste des Euroairports Basel-Mulhouse.

Zwischen dem 15. April und dem 21. Mai 2026 werden noch insgesamt 29 Ziele ab Basel angeflogen, teilte Easyjet am Donnerstag mit. Im Normalbetrieb bietet die Airline ab Basel Flüge zu 77 Reisezielen an, wie sie vergangenen Juni meldete.

Die wichtigsten Strecken würden mit sechs bis sieben Flügen pro Woche bedient, erklärte Easyjet weiter. Dazu zählten etwa London Gatwick, Hamburg, Nizza, Palma de Mallorca oder Barcelona. Damit wolle die Airline insbesondere den Bedürfnissen der Geschäftsreisenden gerecht werden. Beibehalten werden auch Destinationen wie Berlin, Madrid, Budapest oder Bastia. Insgesamt bietet Easyjet während der Bauphase am Flughafen Basel 84 Flüge pro Woche an.

Easyjet ist die dominierende Fluggesellschaft am Euroairport. Mit einem Marktanteil von rund 55 Prozent ist sie dort die führende Fluggesellschaft. (awp/mc/pg)