ebookers: Auffahrt – Städtetrips sind wieder beliebt

Zürich – Die Lust aufs Reisen nimmt wieder zu: Für das bevorstehende lange Wochenende über Auffahrt verzeichnet Reiseanbieter ebookers grosses Interesse an europäischen Metropolen wie London, Barcelona oder Istanbul. Auch Reisen nach Paris, wo am Auffahrts-Wochenende das Finale der Champions League stattfindet, sind beliebt.

Paris im Mai: Für viele eine gute Möglichkeit das Auffahrtswochenende zu verbringen. Bild: Unsplash

Das Auffahrts-Wochenende ist für viele eine beliebte Gelegenheit, um ein paar Tage zu verreisen. Besonders Städte im nahen europäischen Ausland erfreuen sich bei Schweizer Reisenden grosser Beliebtheit, wie Online-Reiseanbieter ebookers bei einem Blick auf die aktuellen Daten[1] feststellt. Auch Städte im Süden stossen auf grosses Interesse, etwa Palma de Mallorca, Istanbul oder Barcelona. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist für Sportfans Paris: Das Finalspiel der Uefa Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool findet ebenfalls am Auffahrtswochenende statt.

London, Paris und Istanbul sind beliebte Ziele über Auffahrt

Gerade Städte sind rund um die Brückentage im Mai beliebt: Sie eignen sich gut für ein verlängertes Wochenende, sind meist schnell und einfach zu erreichen und das Klima im Mai macht einen Aufenthalt angenehm. Ein Blick auf die beliebtesten Hotel-Destinationen für den Zeitraum vom 24. bis 29. Mai zeigt, dass neben Städten im europäischen Ausland auch solche in der Schweiz auf grosses Interesse stossen: Mit Zürich sind ausserdem Lugano, Bern und Genf und somit gleich vier Schweizer Städte in den Top 15 der Auffahrts-Destinationen vertreten. Neben Klassikern wie Paris, London, Amsterdam sind es vorwiegend auch Städte in etwas wärmeren Gefilden, die Reisende aus der Schweiz über die Mai-Feiertage anziehen, etwa Palma, Istanbul, Nizza oder Barcelona. Klarer Spitzenreiter ist allerdings Paris: Die Stadt an der Seine lockt nicht nur mit einem reichen kulinarischen und kulturellen Angebot, sondern auch mit einer guten Erreichbarkeit und in diesem Jahr überdies mit dem Finalspiel der Champions League.

Unterkünfte: Top-Destinationen Auffahrt 2022

Paris Zürich Mailand London Palma Istanbul Lugano Amsterdam Barcelona Nizza Genf Bern Venedig Antalya Genua

Flugreisen: Spanien ist top

Betrachtet man das Interesse an Flugdestinationen, so ist zu erkennen, dass auch hier europäische Städte und Destinationen in Südeuropa am besten abschneiden. Neben den klassischen Flug-Destinationen für einen Städtetrip wie London oder Amsterdam sind besonders spanische Ziele wie Barcelona, Malaga, Palma oder Ibiza beliebt für ein verlängertes Wochenende Ende Mai. Einzige Übersee-Destination unter den 15 beliebtesten Flug-Destinationen ist New York City; der Big Apple hat offenbar seine Anziehungskraft auch für Kurzferien wieder erlangt.

Flugreisen: Top-Destinationen Auffahrt 2022

London Istanbul Barcelona Palma Lissabon Amsterdam Hamburg Porto Rom New York City Paris Berlin Malaga Ibiza Wien

«Der Wunsch, wegzukommen, ist zurück»

Rebecca Murphy, Head of PR bei ebookers Schweiz, freut sich auf die kommenden Feiertage: «Traditionell sind die Tage um Christi Himmelfahrt eine beliebte Gelegenheit für ein langes Wochenende, bevor der Sommer richtig losgeht. Es ist schön zu sehen, dass dies bei Schweizer Reisenden nun wieder der Fall ist. In diesem Jahr sehen wir eine Reihe einzigartiger Reisen: Einige entscheiden sich für einen Ausflug an die spanische Sonne, andere reisen, um an einem Fussball-Mega-Event in Paris teilzunehmen. Unabhängig vom Grund der Reise ist klar, dass der Wunsch, wegzukommen, wieder da ist und wir uns entsprechend freuen, Flüge, Unterkünfte, Mietwagen und Aktivitäten anbieten zu können, um den perfekten Frühsommerausflug zu ermöglichen.» (ebookers/mc/ps)

[1] Daten für Flüge und Hotels für den Zeitraum vom 24. bis 29. Mai 2022