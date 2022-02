ebookers: Valentinstag – Paris und Mailand sind am beliebtesten

Zürich – Der Valentinstag: Für viele ein romantisches Highlight im Kalender. So unterschiedlich die Vorstellungen von Romantik auch sein mögen: Besonders beliebt ist bei vielen Paaren eine Auszeit zu zweit. ebookers hat die Daten für Reisen rund um den 14. Februar ausgewertet: Neben dem Klassiker Paris sind auch Schweizer Städte beliebt für einen Valentins-Trip. Am meisten Romantik scheint hingegen Italien zu versprühen: Gleich drei Städte in unserem Nachbarland sind in den Top Fünf vertreten.

Für die einen ist es ein romantisches Candlelight-Dinner, für andere ein ausgedehnter Tag auf der Skipiste oder ein anregender Museumsbesuch: Die Vorstellungen von Romantik mögen unterschiedlich sein. Eine Auszeit zu zweit erachten hingegen die meisten Paare in der Schweiz als ideale Gelegenheit, um ihre Beziehung zu stärken.1

Wie sieht es mit Reisen rund um den Valentinstag aus? ebookers, die führende Online-Reiseplattform der Schweiz, hat beim Blick in die Daten festgestellt, dass das Interesse an Paris und Mailand besonders gross ist für Reisen im Zeitraum rund um den 14. Februar2. Auch Städte in der Schweiz kommen gut an: Unterkünfte in oder um Zürich, Genf und Bern stossen bei der Kundschaft auf grosses Interesse. Wer den Valentinstag gerne an der Sonne verbringen möchte und die Fernreise nicht scheut, interessiert sich hingegen am meisten für Dubai und Punta Cana.

Die Beliebtheit von Paris und Mailand dürfte wohl nicht nur am romantischen Potential der beiden Metropolen liegen, sondern auch pragmatische Gründe haben: Beide Städte sind von der Schweiz aus direkt und in wenigen Stunden mit dem Zug erreichbar — ideal für einen Wochenendtrip. Ausserdem sind kaum noch Einreisebeschränkungen für Geimpfte und Genesene vorhanden.

Romantisches Europa: Paris, London, Rom

Die Daten zeigen auch, dass in einigen europäischen Städten mehr Unterkünfte von den Kunden als «romantisch» bewertet werden als in anderen.3 Unterkünfte in Paris und London wurden von den Kunden am häufigsten mit dem Attribut „romantisch“ versehen. Insgesamt führt jedoch Italien die Liste an, gleich drei italienische Städte haben es unter die ersten fünf geschafft, doch auch überraschendere Destinationen wie Dublin oder Brügge finden sich in den Top Ten.

Paris London Rom Venedig Florenz Amsterdam Barcelona Prag Brügge Dublin

Luzern: Romantik-Hotspot der Schweiz?

Vom selben Publikum ebenfalls als äusserst romantisch eingestuft wurden gleich zwei Hotels in der Schweiz: Das Hotel Des Balances in Luzern und das Château Gütsch, das ebenfalls in – oder vielmehr über – der Leuchtenstadt liegt. Somit scheint die Stadt am Vierwaldstättersee bei einem internationalen Publikum viele Romantik-Punkte einheimsen zu können.

«Jedes Paar definiert Romantik anders»

«Unabhängig davon, wie man Romantik als Paar definiert: Für viele ist eine Auszeit zu zweit eine der schönsten Arten, sich Zeit als Paar zu nehmen. Sei es ein Abendessen bei Kerzenschein, ein Museumsbesuch oder ein entspannter Tag im Day Spa», ergänzt Rebecca Murphy, Head of PR bei ebookers

Sie fährt fort: «Bei ebookers wissen wir, dass keine zwei Reisenden gleich sind. Während für manche Paris die Stadt der Liebe sein mag, sind Strandferien in Dubai für andere Paare die bessere Wahl. Deshalb bieten wir Reiseoptionen an, die den Vorlieben jedes Einzelnen gerecht werden – von Flügen und abenteuerlichen Aktivitäten bis hin zu gemütlichen Hotels in Europa und luxuriösen Resorts auf der ganzen Welt.» (ebookers/mc/ps)

1 Online-Befragungaus dem Juli 2021 bei 1000 Personen in der Schweiz

2 Interesse auf ebookers.ch für Reisen, die im Zeitraum vom 12. bis 15. Februar stattfinden

3 Auswertung von Kundenbewertungen über das gesamte Expedia-Netzwerk