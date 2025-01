Edelweiss stellt Flüge zwischen Zürich und Havanna ab März 2025 ein

Zürich – Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss hat sich entschieden, die Flüge nach Havanna in Kuba ab März 2025 einzustellen. Der letzte Flug von Zürich nach Havanna und wieder zurück nach Zürich wird am Donnerstag, 27. Februar 2025 durchgeführt.

Die Entscheidung basiere einerseits auf der rückläufigen Nachfrage und andererseits auf den derzeitigen Bedingungen am internationalen Flughafen José Martí in Havanna, schreibt Edelweiss in einer Mitteilung. Eine Überprüfung vor Ort habe gezeigt, dass eine langfristige stabile und zuverlässige Langstrecken-Operation schwierig zu gewährleisten sei.

Betroffene Gäste werden von Edelweiss oder ihrem Reisebüro kontaktiert und entweder auf alternative Verbindungen umgebucht oder erhalten auf Wunsch eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises.

Bis zur Einstellung der Flüge fliegt Edelweiss noch regulär jeweils donnerstags nonstop von Zürich nach Havanna und wieder zurück nach Zürich. (pd/mc/pg)