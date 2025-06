Edelweiss-Winterflugplan mit drei neuen Ferienzielen – Zusätzliche Kapazitäten auf der Langstrecke

Zürich – Die Schweizer Ferienfluggesellschaft fliegt im kommenden Winter nach Luleå in Schwedisch Lappland sowie Sao Vicente und Praia auf den Kapverden.

Die nordschwedische Stadt Luleå bietet klassische Lappland-Erlebnisse wie Polarlichter, Hundeschlittenfahrten und Langlaufen – vergleichbar mit dem finnischen Pendant. Ein Alleinstellungsmerkmal ist jedoch die Lage am zugefrorenen Meer, die einmalige Winteraktivitäten wie Autofahrten auf dem Eis oder Touren mit dem Eisbrecher ermöglicht. Mit seiner Gammelstad, einem UNESCO-Weltkulturerbe, und einer gut ausgebauten Infrastruktur ist Luleå zudem idealer Ausgangspunkt für Winterrundreisen durch Schwedisch Lappland – sei es in Richtung finnische Grenze oder nach Kiruna und Abisko, dem vielleicht besten Ort zum Beobachten der Nordlichter überhaupt.

São Vicente und Praia auf den Kapverden

Seit mehreren Jahren bedient Edelweiss die für Strandferien und Wassersport bekannten kapverdischen Inseln Sal und Boa Vista. Jetzt kommen mit São Vicente und Praia zwei Destinationen hinzu, die die perfekten Ausgangspunkte für Inselhopping darstellen. São Vicente und seine Nachbarinsel Santo Antão, die per Fähre gut verbunden sind, gelten als Natur- und Wanderparadiese. Viele Rundreisen auf den Kapverden starten hier und führen weiter über mehrere Inseln bis nach Sal oder Boa Vista. Die Hauptstadt Praia auf der Insel Santiago bildet das politische und wirtschaftliche Zentrum der Kapverden. Santiago gilt als die kulturell interessanteste Insel des Archipels und bietet vielfältige Einblicke in Geschichte und Alltag. Von hier aus lässt sich zudem die Nachbarinsel Fogo mit ihrem beeindruckenden Vulkan erreichen.

Zusätzliche Kapazitäten und mehr Nonstopflüge auf der Langstrecke

Auf der Langstrecke gibt es dank des dritten und vierten Airbus A350 zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen: Maskat und Salalah im Oman werden neu durchgehend von September bis Mai angeboten. Die Trenddestination Colombo in Sri Lanka wird nach drei Jahren Unterbruch wieder nonstop bedient und erhält einen zweiten wöchentlichen Flug. Auch nach Punta Cana (neu drei wöchentliche Flüge), Puerto Plata, Montego Bay (beide ab Mitte Dezember zwei), Kapstadt (neu fünf) sowie Phuket (ab Januar vier) werden die Frequenzen und Kapazitäten erhöht. Neu werden alle Malediven-Flüge nonstop durchgeführt.

Auf der Kurzstrecke liegt der Hauptfokus auf Südeuropa und Nordafrika: Alle Kanarischen Inseln erhalten in den nachfragestarken Monaten Zusatzfrequenzen: Gran Canaria und Teneriffa werden neu bis zu elf Mal, Lanzarote und Fuerteventura bis zu vier Mal und La Palma bis zu zwei Mal pro Woche angeflogen. Bilbao steht neu den ganzen Winter über im Angebot, Palma de Mallorca wird auf bis zu sechs Frequenzen ausgebaut. In Richtung Osten erhalten die beliebten Ziele Pristina (neu bis zu 14 wöchentliche Flüge), Skopje (bis zu vier), Split (bis zu drei) und Larnaca (bis zu acht) zusätzliche Kapazitäten. Tiflis in Georgien wurde im April neu aufgenommen und wird jetzt in den Winter verlängert. Catania (Sizilien) und Lamezia (Kalabrien) werden durchgehend mit mehreren wöchentlichen Flügen erschlossen.

In Marokko steht Marrakesch mit bis zu sechs und Agadir mit zwei wöchentlichen Verbindungen im Flugplan. In Ägypten wird Hurghada auf bis zu 13 wöchentliche Verbindungen erhöht, Marsa Alam auf vier. Sharm El Sheikh steht zwei Mal im Programm, Luxor einmal, und Gizeh/Kairo Sphinx wird mit auf Kulturreisen optimiertem Flugplan ebenfalls zwei Mal pro Woche angeflogen.

Einen erneuten Ausbau erfahren die Destinationen im hohen Norden: Evenes/Lofoten erhält in der zweiten Winterhälfte eine zweite wöchentliche Verbindung und bei den finnischen Destinationen Rovaniemi und Ivalo wird der Saisonstart auf Anfang Dezember vorgezogen. Weiterhin bedient werden Kittilä, Kuusamo, Tromsø sowie das isländische Reykjavik. Bristol erhält neben der Sommerflüge neu auch zwei wöchentliche Verbindungen im Februar und nach Edinburgh wird die Anzahl Flüge weiter ausgebaut.

Auf saisonalen Strecken wie Heraklion, Kalamata, Antalya, Cagliari oder Ponta Delgada wird die beliebte Herbstsaison mit Zusatzflügen in den November hinein verlängert. (mc/pg)