EHL erneut zur weltbesten Hospitality- und Leisure-Managementschule gekürt

Lausanne – Die EHL Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ist im QS World University Ranking erneut als die weltweit führende Ausbildungsstätte für Hospitality- und Leisure-Management bewertet worden. Die Auszeichnung erfolgt nur wenige Tage nach der erneuten Vergabe eines Michelin-Sterns ans EHL-Ausbildungsrestaurant «Le Berceau des Sens».

Die Ergebnisse des aktuellen QS World University Rankings bestätigen die zentrale Rolle der Schweiz für die Weiterentwicklung der globalen Hospitality-Industrie und den Status der EHL als absolute Referenz im Bereich der Hospitality-Ausbildung.

«Die Schweizer Tradition der Exzellenz und das schweizerische Ausbildungsmodell bleiben weiterhin weltweit anerkannt», sagt Michel Rochat, CEO der EHL-Gruppe. Neu wird die EHL überdies unter den traditionellen Managementschulen aufgeführt und belegt in der Schweiz den 7. Rang. «Unsere Positionierung ist nicht mehr die einer reinen Hotelmanagementschule. Schliesslich sind auch unsere Absolventinnen und Absolventen in einer Vielzahl von Branchen stark gefragt, in denen das Kundenerlebnis eine zentrale Rolle spielt, so etwa im Luxusbereich, im Bankwesen oder in der Luftfahrt», sagt Michel Rochat.

«Die Schweiz bleibt weiterhin beispielhaft, wenn es um akademische Exzellenz, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geht. Der Kanton Waadt ist zu einer führenden und weltweit anerkannten Drehscheibe für die Schaffung und Vermittlung von Wissen geworden. Dies dank seinen Kompetenzzentren und der ehrgeizigen Entwicklungsstrategie des Departements für Wirtschafts- und Innovationsförderung (SPEI) sowie dank dem Wissen aller Akteure, die dieses aussergewöhnliche Netzwerk nutzen und fördern», so Rochat abschliessend. (EHL/mc/pg)

