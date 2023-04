Fabrice Lallour ist der neue Geschäftsführer von Chaplin’s World by Grévin

Corsier-sur-Vevey – Grosse Veränderungen im Manoir de Ban: Fabrice Lallour übernimmt neu die Geschäftsführung der Erlebniswelt rund um Charlie Chaplin. Er löst damit Béatrice Reyniès ab. Der neue Geschäftsführer bringt viel Berufserfahrung im Kulturbereich mit und freut sich auf seine neue Aufgabe in Corsier-sur-Vevey.

Zum Jahresbeginn durfte Chaplin’s World einen neuen Geschäftsführer begrüssen: Fabrice Lallour ist der Nachfolger von Béatrice Reyniès, die seit 2019 den Standort leitete. Lallour ist mit der Welt von interaktiver Unterhaltung und Freizeitpärken bestens vertraut. Mit seiner bis anhin erworbenen Erfahrung tritt er nun in die Fusstapfen seiner Vorgängerin.

Lallour schloss seine Ausbildung an der Ecole Supérieure de Publicité ab und sammelte anschliessend zahlreiche Berufserfahrungen im Kulturbereich. Er verbrachte den grössten Teil seiner Karriere mit der Entwicklung von Kultur- und Tourismusstätten.

1997 trat er der Compagnie des Alpes bei. Das Unternehmen ist Eigentümer der Marke Grévin und europäischer Marktführer im Freizeitbereich. Anschliessend setzte Lallour seine Karriere in der Gruppe fort, unter anderem für Grévin, La Mer de Sable und ab 2008 den Asterix-Park. Später leitete er sechs Jahre lang den Park France Miniature in der Nähe von Paris.

Lallour freut sich darauf, als neuer Geschäftsführer in der Entwicklung und Verbreitung von Chaplin’s World mitzuwirken. Und das sowohl in der Schweiz, als auch über die Landesgrenzen hinaus. Sein Ziel ist es, das Genie Charlie Chaplin weiterhin am Leben zu erhalten. (Chaplin’s World/mc/ps)

Chaplin’s World