Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr des Flughafens Zürich

Zürich – Die Sommermonate stehen am Flughafen Zürich ganz im Zeichen seines 75-Jahre-Jubiläums und bieten eine Vielzahl an Attraktionen. Am 14. Juni startet eine interaktive Flughafen-Ausstellung im Airport Shopping. Am gleichen Tag wird der Erstflug auf der Zuschauerterrasse B mit einem Spezialprogramm gefeiert. Das grosse Flughafenfest vom 1. bis 3. September macht die Aviatik in all ihren Facetten erlebbar.

14.Juni bis 8. September 2023: Interaktive Flughafen-Ausstellung im Airport Shopping

«Gestern – Heute – Morgen. In Bewegung mit euch.» lautet das Motto der interaktiven Flughafen-Ausstellung im Airport Shopping. Auf verschiedenen Flächen werden unter anderem Uniformen aus unterschiedlichen Epochen ausgestellt und die Evolution der Flugzeugtechnik mit Flugzeugmodellen präsentiert. Eine Weltkarte illustriert das heutige und historische Streckennetz ab Zürich und an einer interaktiven Station können Interessierte die Entwicklung der Flughafen-Infrastruktur verfolgen. Eine Zukunftsinsel zeigt den Flughafen Zürich im Jahr 2040 und visualisiert unter anderem die Bauprojekte und Nachhaltigkeitsziele. Auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommen in Videos zu Wort. Im Wettbewerb zur Ausstellung werden jede Woche Preise verlost. Die Ausstellung dauert vom 14. Juni bis 8. September, ist kostenlos und öffentlich zugänglich.

14. Juni 2023: Erstflug-Spezialprogramm auf der Zuschauerterrasse B

An diesem besonderen historischen Tag steht die Zuschauerterrasse B ganz im Zeichen der Nostalgie. Vor 75 Jahren hob am Flughafen Zürich als erste Maschine eine Douglas DC-4 der Swissair in Richtung London ab. Am 14. Juni 2023 wird ein Flugzeug des Typs Douglas DC-3 einen Überflug machen, danach am Flughafen Zürich landen und direkt am Dock B parkieren. Auf der Zuschauerterrasse B gibt es ein Festzelt im amerikanischen Diner-Stil mit Verpflegung, Drinks und Konzerten einer 50s Band. Kinder geniessen die vielen Spielgeräte und Tretflieger auf dem Kinder-Flugplatz. Gratis-Rundfahrten und ein Minicasino runden das Angebot ab. Der Eintritt auf die Zuschauerterrasse B ist an diesem Jubiläumstag kostenlos. Die Öffnungszeiten sind von 10:00 bis 21:00 Uhr.

14.Juni bis 3. September 2023: Flughafenfest für die Bevölkerung

Das Flughafenfest findet auf dem Standplatz Tango, im Circle und im Park statt. Die Eventflächen sind barrierefrei zugänglich und der Eintritt ist kostenlos. Fürs leibliche Wohl an allen Standorten sorgen Foodtrucks, Grillstände und Bars.

Am Freitagabend findet um 18:15 Uhr der offizielle Festakt mit Bundespräsident Alain Berset, der Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Verwaltungsratspräsident der Flughafen Zürich AG Josef Felder sowie Moderator und Komiker Fabian Unteregger statt. Auch der Festakt ist für die Bevölkerung öffentlich.

Eventfläche Tango mit zahlreichen Attraktionen

Auf dem Standplatz Tango, in der Werft und in der Schallschutzhalle, die erstmals für die Bevölkerung geöffnet sein wird, locken zahlreiche Flugzeuge, Helikopter und Spezialfahrzeuge aus verschiedenen Epochen zum Entdecken und Ausprobieren. Kommentierte Live-Shows rund um den Flugbetrieb, Flugzeugtaufen, Flugsimulatoren und Vorführungen geben Einblicke in die faszinierende Welt der Aviatik. Ein Highlight bildet die Flugshow der Patrouille Suisse zusammen mit der Helvetic Airways am Freitag- und Sonntagnachmittag. Auf der Showbühne beim Standplatz Tango finden verschiedene Konzerte statt: Am Samstagabend tritt Luca Hänni mit dem Zurich Airport Orchestra auf. Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Kinderzirkuszelt und Kinderkonzerten mit Marius von der Jagdkapelle am Samstag und Sing- und Tanz-Workshops mit den Schwiizergoofe Dance Coaches am Sonntag.

Abwechslungsreiches Kulturprogramm im Circle und Park

Der Circle und Park stehen unter dem Motto „Around the World» und laden zum Verweilen und Geniessen ein. Den ganzen Tag über laufen in den Circle-Gassen und im Park verschiedene musikalische und tänzerische Darbietungen rund um die Destinationsvielfalt des Flughafens Zürich. Auf der Himmelsplattform steht ein Kettenkarussell für Gross und Klein.

Öffnungszeiten Flughafenfest:

Freitag, 1. September, 12:00 – 21:00 Uhr

Samstag, 2. September, 10:00 – 21:00 Uhr

Sonntag, 3. September, 10:00 – 18:00 Uhr

Mehr Infos unter www.flughafenfest.ch

Zuschauerterrasse B: Kein öffentlicher Zutritt während Festtagen

Am Wochenende des Flughafenfestes vom 1. bis 3. September rechnet das Organisationsteam mit rund 120’000 bis 150’000 Gästen. Um die Auswirkungen auf den Passagierbetrieb zu minimieren, bleibt die Zuschauerterrasse B während der Festtage grundsätzlich geschlossen. Am Samstag und Sonntag findet von 10:00 bis 13:00 Uhr ein Brunch mit limitierten Plätzen statt. Reservationen sind ab sofort hier möglich.

Sonderaktion für alle 75-Jährigen

Ein besonderes Geschenk wartet auf alle, die – genauso wie der Flughafen Zürich – dieses Jahr ihren 75. Geburtstag feiern: Vom 15. Juni bis 31. Dezember 2023 dürfen alle Personen mit Jahrgang 1948 kostenlos auf die Zuschauerterrasse B. Dazu einfach einen Personalausweis beim Eintritt vorweisen. Die Anzahl der Zutritte ist nicht beschränkt. (Flughafen Zürich/mc)