FIVE Hotel and Resorts ernennt Markus Rapatz zum General Manager des FIVE Zürich

Zürich – Währenddem die Renovierungsarbeiten am neusten Zürcher Lifestyle-Hotspot in vollem Gange sind, verkündet das Luxushotel FIVE Zürich mit der Ernennung von Markus Rapatz zum General Manager einen weiteren Meilenstein.

Als General Manager wird Markus Rapatz das Lifestyle- und Entertainment-Konzept von FIVE – bestehend aus dem Besten an Musik, preisgekrönter Gastronomie, luxuriösen Unterkünften und einem aussergewöhnlichen Gästeservice – nach Zürich bringen. Neben diesem Ziel will Markus Rapatz auch die lokalen Wurzeln stärken, um ein herausragendes Gästeerlebnis zu ermöglichen: Die Zürcher Bevölkerung sowie Besucher von auswärts sollen den Vibe des FIVE geniessen können, der die Schweizer Gastfreundschaft mit einem Hauch des glamourösen Dubais verbindet.

20 Jahre Berufserfahrung

Markus Rapatz verfügt über fundierte Kenntnisse in der Führung von Grossunternehmen sowie in der Welt der Gastronomie. Er hat sich schon immer dafür begeistert, sowohl hinter den Kulissen als auch gegenüber den Gästen die Extrameile zu gehen.

Rapatz besuchte die internationale Hotelfachschule «Kärntner Tourismusschule», bevor er seine Karriere als Chef de Rang bei einer internationalen Hotelkette in München begann. Er setzte seine internationale Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Rumänien und Ungarn fort und wurde bald Operations Director in Düsseldorf bei derselben renommierten Hotelkette. Darauf folgte eine Position als General Manager in Zürich, die ihn mit seinem neuen Arbeitsort vertraut werden liess. In den letzten sechs Jahren war Markus Rapatz General Manager in Dresden.

Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in der Hotelbranche überzeugt Markus Rapatz als erster General Manager des FIVE Zürich durch sein erfolgreiches Management von Luxushotels und sein Know-how in der Positionierung von gastronomischen Destinationen. Dabei baut er auf sein Engagement, nicht nur die Servicestandards kontinuierlich zu verbessern, sondern auch als inspirierender Wegbereiter für sein Team zu fungieren.

«Ich freue mich, endlich wieder nach Zürich zurückzukehren – eine Stadt, die mein Herz schon vor langer Zeit erobert hat und in der ich mich wirklich zu Hause fühle. FIVE steht für Innovation und den Mut, Dinge anders zu machen und neue Standards zu setzen, um unseren Gästen unvergessliche Erinnerungen zu bereiten. Es ist mir ein grosses Anliegen, mit meinem Team gemeinsam unsere Ziele zu erreichen – und dabei gleichzeitig Spass haben zu können», so Markus Rapatz. «Gemeinsam kreieren wir mit FIVE Zürich einen Schmelztiegel für Musik, Kunst, Mode und kulinarische Erlebnisse.»

Auch die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung aus der Region ist für Rapatz von Bedeutung: «FIVE bietet talentierten Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen. Ein starkes Team aufzubauen, das unsere Leidenschaft für die Gastfreundschaft zum Ausdruck bringt, ist mir besonders wichtig. Das FIVE Zürich wird über 260 neue Arbeitsplätze für gleichgesinnte Mitarbeitende aus der Stadt und der Region schaffen.»

«Wir freuen uns sehr, Markus Rapatz in der FIVE-Familie begrüssen zu dürfen. Markus hat nicht nur die Erfahrung und das Wissen, um unser FIVE Zürich erfolgreich zu leiten; er ist auch genau die proaktive und energievolle Führungspersönlichkeit, die wir gesucht haben, um den FIVE-Spirit nach Zürich zu bringen», sagt Kabir Mulchandani, Gründer und Vorsitzender von FIVE. (FIVE/mc/hfu)