Flughafen Genf zählt 2021 wieder mehr Passagiere

Halb so viele Flugpassagiere zu Weihnachten wie vor der Pandemie

An den Schweizer Flughäfen geht es dieses Jahr zu Weihnachten wieder geschäftiger zu als letztes Jahr. Dennoch sind laut Angaben der Flughäfen in Zürich, Genf und Basel nur rund halb so viele Fluggäste unterwegs als vor der Pandemie.