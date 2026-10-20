Flughafen Zürich erneut als Europas führender Flughafen ausgezeichnet

Zürich – Der Flughafen Zürich ist bei den World Travel Awards 2026 erneut als «Europe’s Leading Airport» ausgezeichnet. Damit belegt er bereits zum 23. Mal in Folge den Spitzenplatz.

Mit der erneuten Auszeichnung als «Europe’s Leading Airport» setzt der Flughafen Zürich seine langjährige Erfolgsserie fort. «Die erneute Auszeichnung freut uns sehr und ist eine schöne Bestätigung für das tägliche Engagement unserer Mitarbeitenden und Partner. Sie setzen sich jeden Tag dafür ein, unseren Passagieren ein qualitativ hochstehendes und angenehmes Flughafenerlebnis zu bieten. Dass wir diese Anerkennung bereits zum 23. Mal in Folge erhalten, macht uns besonders stolz», so Lukas Brosi, CEO der Flughafen Zürich AG.

Neben der Auszeichnung des Flughafens wurden auch zwei Betriebe im Circle prämiert. Das Hyatt Place Zurich Airport The Circle wurde als «Switzerland’s Leading Airport Hotel 2026» ausgezeichnet. Das Hyatt Regency Zurich Airport The Circle erhielt den Titel «Switzerland’s Leading Conference Hotel 2026».

Die beiden Auszeichnungen würdigen das vielfältige Hotel- und Veranstaltungsangebot im Circle und ergänzen die internationale Anerkennung des Flughafens Zürich. (mc/pg)