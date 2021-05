Flughafen Zürich im April mit höherem Verkehrsaufkommen

Zürich – Im April 2021 sind am Flughafen Zürich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als noch im März. Im Vorjahresvergleich hat sich die Anzahl der Flugbewegungen gar vervierfacht.

Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik der Flugbewegungen gab es im April am grössten Schweizer Airport 3101 Starts und damit gut 22 Prozent mehr als noch im März. Dabei starteten an 14 Kalendertagen wieder mehr als 100 Flugzeuge vom Flughafen Zürich aus. Der April 2021 ist damit auch der verkehrsstärkste Monat seit Oktober 2020.

Vorkrisenniveau noch in weiter Ferne

Im Vergleich mit dem April des Vorjahrs, als der Flugverkehr aufgrund des Lockdowns beinahe vollständig zum Erliegen gekommen war, hat sich der Verkehr gar vervierfacht. Das Vorkrisenniveau liegt aber weiterhin in weiter Ferne. So waren im April 2019 mehr als 11’000 Flugzeuge gestartet.

In der auf der Webseite publizierten Statistik werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der so genannte IFR-Verkehr. In diesem sind auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Anzahl der Flugbewegungen sagt auch nichts über die Belegungsraten aus.

Die detaillierten Verkehrszahlen für April 2021 werden dann am 12. Mai publiziert. (awp/mc/pg)