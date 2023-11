Flughafen Zürich stellt auf neue Gepäcksortieranlage um

Zürich – Seit 2017 wird am Flughafen Zürich eine neue Gepäcksortieranlage realisiert. Das aktuell grösste Bauprojekt am Flughafen wird weitgehend im Untergrund und bei laufendem Betrieb umgesetzt. Nun wird schrittweise von der alten auf die neue Anlage umgestellt.

Nach aufwendigen Tests und kontinuierlichen Anpassungen beginnt am 6. November die so genannte Transitionsphase für die Gepäcksortieranlage. Mit der Integration der neuen wird die alte Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich schrittweise zurückgefahren. Nachdem die Umstellung über mehrere Monate intensiv vorbereitet wurde, ist sie nun für den Einsatz im Betrieb bereit. Damit die Übergangsphase möglichst reibungslos gelingt, hat die Flughafen Zürich AG verschiedene Massnahmen getroffen.

So wird zum Beispiel während der Umstellung mehr Personal eingesetzt, um neuralgische Punkte vor Ort zu überwachen. Die neue Gepäcksortieranlage wurde nötig, weil die alte Anlage das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat. Mit der neuen Anlage stellt der Flughafen Zürich sicher, dass die Gepäckzuweisung auch in Zukunft zuverlässig funktioniert. Hinzu kommen neue EU-Vorschriften zur Sicherheitskontrolle von aufgegebenem Gepäck. Die neue, rund 400 Millionen Franken teure Infrastruktur am Flughafen Zürich wird während 20 bis 25 Jahren im Einsatz sein. Sie ist mit modernster Technologie ausgestattet und hat eine deutlich bessere Energieeffizienz als ihre Vorgängerin.

Grossbaustelle im Untergrund

Bis Ende Januar 2024 wird die Gepäcksortierung so weit umgestellt sein, dass 100 Prozent des aufgegebenen Gepäcks am Flughafen Zürich nach den neuen EU-Vorschriften kontrolliert wird. Im Herbst 2024 folgt die Ablösung der alten Infrastruktur im Verbindungstunnel in Richtung Dock E und der Gepäcksortieranlage im Dock E. Der vollständige Ersatz der alten Anlage dauert voraussichtlich bis 2026. Die letzten Umstellungen werden bis 2027 abgeschlossen sein.

Die Gepäcksortieranlage transportiert und sortiert das Gepäck aller abfliegenden Personen und weist es dem richtigen Flug zu. Insgesamt umfasst die neue Gepäcksortieranlage rund 25 Kilometer Förderstrecke. Sie wird von 5500 Motoren angetrieben und von 5600 Sensoren überwacht. Im Durchschnitt durchlaufen am Flughafen Zürich täglich rund 30‘000 Gepäckstücke die Gepäcksortieranlage. (Flughafen Zürich/mc/pg)