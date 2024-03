Flughafen Zürich verzeichnet im Februar mehr Flugbewegungen

Zürich – Die Zahl der Starts- und Landungen am Flughafen Zürich ist im Februar im Jahresvergleich gestiegen. Zudem verringerte sich der Rückstand zu den Vorkrisenwerten etwas.

Im Februar 2024 gab es am Flughafen Zürich insgesamt 16’832 Starts und Landungen. Dies sind rund 9 Prozent mehr als im Februar 2023. Im Vergleich zum Januar sind es jedoch gut 7 Prozent weniger, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Starke saisonale Schwankungen

Bei der Interpretation der Daten muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Zahl der Flugbewegungen starken saisonalen Schwankungen unterliegt. So spielen etwa Ferien- und Feiertage oder auch Grossveranstaltungen eine gewichtige Rolle. Im Januar hat bekanntlich das WEF stattgefunden, was traditionell für viel Verkehr am grössten Schweizer Flughafen sorgt.

Immer noch Rückstand auf das Vor-Corona-Niveau

Der Rückstand zum Niveau von vor der Corona-Krise bleibt mit knapp 12 Prozent beträchtlich. Jedoch verringerte sich die Diskrepanz im Vergleich zum Vorjahreszeitrum um rund 3 Prozentpunkte. Im Januar lag Unterschied zu den Vorkrisenwerten mit 14,5 Prozent ebenfalls höher.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Februar veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. März. (awp/mc/pg)