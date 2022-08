Food Zurich kommt an den Flughafen Zürich

Zürich – Vom 8. bis 18. September wird der Flughafen Zürich erstmals zu einem der Veranstaltungsorte von Food Zurich. Als Teil des drittgrössten Food Festivals in Europa finden an verschiedenen Standorten im Circle und Airport Shopping unterschiedliche Formate rund um das Thema Kulinarik statt.

Während zehn Tagen bieten neun verschiedene Partnerbetriebe am Flughafen Zürich Events unter dem Festival-Motto „Kulinarische Zukunft» an. Ob ein Mehrgang-Menu basierend auf dem farm-to-table-Ansatz im Leon’s Loft, ein Fundraising Dinner zur Unterstützung der NGO Smiling Gecko im Restaurant Sablier oder kulinarische Highlights von Italiens Starkoch Renato Bosco im L’Oro di Napoli. Das Angebot ist so vielfältig, wie es die Geschmäcker sind.

Wer selbst aktiv werden will, kann im Rahmen von verschiedenen Workshops vom Fachwissen der Experten profitieren. So bietet die Bar Iris Cocktail-Workshops an und im Chreis 14 erhält man von den Kochlernenden der SV Group Tipps und Tricks zum nachhaltigen Kochen im Alltag.

Auch die Weinliebhaber:innen kommen ebenfalls nicht zu kurz. Sommelière Christine Spiri führt im Bio Local im Airport Shopping durch die faszinierende Welt der Bio-Weine. Im Circle laden Spezialisten der Winzereien Frescobaldi, Robert Mondavi, der Staatskellerei Zürich und der Bodega Catena Zapata in Zusammenarbeit mit Mövenpick Wein zum Wein-Tasting und persönlichen Austausch ein.

Food Market in den Circle-Gassen

Ausgangspunkt für die Besucher ist der Circle-Hauptplatz, der passend fürs Festival dekoriert ist und jeden Abend mit Live-Musik zum Verweilen einlädt. Am 18. September verwandeln sich die Gassen im Circle zudem in einen Food Market. An rund 30 Marktständen können Besucher Köstlichkeiten von Kleinproduzenten aus der Region kennenlernen. Deren nachhaltig produzierten Produkte können vor Ort degustiert und gekauft werden. Von den Inhabern der Betriebe, die während des Food Markets mehrheitlich vor Ort sein werden, erfahren die Besucher Produkteinformationen aus erster Hand.

Das vollständige Programm und Informationen zum Ticketkauf finden sich unter flughafen-zuerich.ch/foodzurich. (Flughafen Zürich/mc/pg)