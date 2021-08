Freiluft-Konzert zwischen hunderten Kerzen: Berühmte Filmmusik im Park der EPI Stiftung

Zürich – Am 2. September verwandelt sich das Parkgelände der EPI Stiftung in ein Candlelight Open Air. Bei Sonnenuntergang mit grandiosem Blick über den Zürichsee, spielt ein junges Streichduo Klassiker der Filmmusik, umgeben von einem Meer aus Kerzen.

Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung wird am 2. September zum Schauplatz eines einzigartigen Musikerlebnisses: Ein Candlelight Konzert mit Blick über den Zürichsee. Sobald die Sonne hinter dem Uetliberg untergeht, wird der EPI Park in das Licht von Hunderten von Kerzen getaucht während ein Streichduo einige der einprägsamsten Songs der Filmgeschichte spielt. Darunter Soundtracks aus Fluch der Karibik, König der Löwen oder E.T..

Mit Melina Murray an der Violine und Julie Stier am Cello spielt ein junges Streichduo. Die gebürtige Amerikanerin Murray ist unter anderem Ensemble-Mitglied der Zürcher Symphoniker und unterrichtet Violine und Mandoline im Raum Zürich. Julie Stier ist Master-Studentin in Music Performance mit Vertiefung instrumentale/vokale Performance (Konzert) an der Zürcher Hochschule der Künste.

Der Freiluft-Abend ist Teil von «Candlelight», einer internationalen Konzertreihe für klassische Musik bei Kerzenschein, die durch den Veranstalter Fever organisiert wird. Nach grossen weltweiten Erfolgen – in Städten wie Paris, Barcelona oder New York – sind die Konzerte seit diesem Jahr auch an ausgewählten Orten in Zürich zu erleben. Die EPI Stiftung, welche 2021 sowohl für ihr naturnah gestaltetes Areal als auch mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet wurde, möchte ihren Park in Zukunft vermehrt für Events der besonderen Art nutzen. Rudi Grasern, Leiter Immobilien und Infrastruktur der EPI Stiftung ist überzeugt: «Das EPI Areal ist ein wahrer Kraftort, welcher sich mit seinem einmaligen Aus- und Weitblick für unterschiedlichste Veranstaltungen bestens eignet.» (EPI Stiftung/mc/ps)

Veranstaltungsinformationen:

Candlelight Open Air 02. September 2021

20:30 Uhr − 21:30 Uhr

EPI Park, Bleulerstrasse 60, 8008 Zürich

EPI Stiftung