Genf feiert seine Erfindungen: Von Kastanienknospen und anderen Frühlingsangeboten

Wissen Sie, wann in Genf der Frühling beginnt? Keine Angst. Wir haben auch keinen blassen Schimmer. Das hat einzig die behördlich bestellte Kastanie auf der Promenade de la Treille – kein Scherz! Erst, wenn sie die ersten Knospen zeigt, läutet die Stadt den Lenz offiziell und mit grossem Klimbim ein. Doch ganz egal, wie lange der Baum kahl bleibt; der kulturelle Frühling beginnt jetzt.

Titeuf feiern: 1. März bis 2. April

FIFDH: 10. bis 19. März

La Nuit des Bains: 16. März

Watches & Wonders: 27. März bis 2. April

Inventions Geneva: 26. bis 30. April

30 Jahre «Titeuf»: Lang lebe der Lauser

Falls Ihnen gerade «Ti … was!?» durch den Kopf geht, haben Sie – mit Verlaub – eine Bildungslücke. Denn der Rotzlöffel Titeuf, den der Comic-Zeichner Zep in Carouge erschaffen hat, ist inzwischen weltberühmt. Seine Geschichten wie etwa «Gott, Sex und Hosenträger» waren zeitweise erfolgreicher als die von «Asterix». Um den 30. Geburtstag von Titeuf zu feiern, finden in einem der schönsten Quartiers von Genf vom 1. März bis zum 2. April zahlreiche kostenlose Events statt. Dabei ist teils exklusives Material zu sehen. So viel Spass macht Weiterbildung selten!

La Nuit des Bains: Nächtliche Kunstfreuden

Autowerkstätten, Uhren-Ateliers und Fabriken – viel mehr war im Quartier des Bains früher nicht. Heute ist das Viertel eine Hochburg moderner Kunst. Neben bekannten zeitgenössischen Museen wie dem Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO) finden sich dort auch unzählige Galerien. Also so viele Musts, dass man sie unmöglich an einem Tag alle schafft. Darum gibt’s «La Nuit des Bains». Da bleiben die Tore der Kunsttempel jeweils bis spät abends offen, die Türen der Bars ebenso. Das nächste Mal am 16. März.

FIFDH: Filme, die unter die Haut gehen

Dass sich in Genf der Hauptsitz der Vereinten Nationen (UNO) und des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) befindet, dürfte Ihnen bekannt sein. Aber wussten Sie, dass die Stadt auch die Heimat des FIFDH ist? Nein? Dann haben Sie offiziell 20 Ausgaben des «Festival du Film et Forum international sur le droit humains» verpasst. Aber keine Sorge – auch an der diesjährigen Ausgabe vom 10. bis zum 19. März sind Dokumentar- und Spielfilme aus der ganzen Welt zu sehen, die sich mit Menschenrechten befassen und unter die Haut gehen.

Watches and Wonders: Oooh! Aaaaah! Uhren!

Was die Pariser Fashion Week für die Modebranche ist, ist die «Watches & Wonders Geneva» für die Uhrenindustrie: der Nabel der Welt. Dort kommt vom 27. März bis zum 2. April wieder alles zusammen, was Rang und Namen hat, um Neuheiten zu präsentieren – von A. Lang Söhne über Chanel und Rolex bis Zenith. Zum ersten Mal in der Geschichte der Branchenmesse haben auch Sammler und andere Uhrenliebhaber die Möglichkeit, die Wunder dieses prestigeträchtigen Salons in der Palexpo zu entdecken.

Inventions Geneva: Eine geballte Ladung Geistesblitze

Bei uns gibt’s weder Öl noch Edelmetalle. Wohl darum haben wir schon früh auf eine andere Ressource gesetzt: Schweizer Grips. Diesem sind Innovationen wie Alufolie, Penicillin oder Sackmesser entsprungen – und die «Inventions Geneva», die weltweit bedeutendste Erfindermesse. Doch selbst wenn sie heuer bereits zum 48. Mal über die Bühne geht, bekommen die Besucher von 850 Ausstellern aus 42 Ländern vom 26. bis zum 30. April nur Weltneuheiten zu sehen. Alles andere wäre einfallslos.

