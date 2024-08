Goethes Glück am Gotthard – 3. Goethe Tage in Andermatt

Andermatt – In Kooperation mit dem Museum Sasso San Gottardo bietet Andermatt Music seltene Einblicke in Goethes Verhältnis zur Schweiz: Bereits zum dritten Mal finden am 24. und 25. August 2024 die «Goethe Tage Andermatt» statt. Im Mittelpunkt stehen «Goethes Frauengeschichte(n)», die mit einer einzigartigen Mischung aus Musik, Literatur, Theater und Geschichte rund um Goethes Reisen nach Andermatt neu inszeniert werden.

Für ihr Sommerfestival bringen Andermatt Music und das Museum Sasso San Gottardo ein eigens auf Johann Wolfgang von Goethe zugeschnittenes Programm auf die Bühne: Mit Gretchen, Suleika und Mignon kommen im Liederabend mit Franziska Heinzen (Sopran) und Benjamin Mead (Piano) verschiedene Frauenfiguren Goethes in Vertonungen von Schubert, Liszt, Wolf und weiteren Komponisten zu Wort. Gleich an drei Programmpunkten ist die österreichische Schauspielerin Isabel Karajan beteiligt.

Goethes Liebe zu Andermatt per App erlebbar

Dreimal war der grosse Dichter persönlich vor Ort und schwärmte von den Menschen, vom Käse und den Urner Alpen: «Mir ist’s unter allen Gegenden, die ich kenne, die liebste und interessanteste». Kurioserweise reiste er dreimal von Norden her zum Gotthardpass hoch und wieder nach Norden zurück. Nie überschritt der sonst so vom Forscherdrang getriebene und von Italiensehnsucht geprägte Universalist die Passhöhe nach Süden. Anlässlich der 3. Goethe Tage Andermatt wird nun ein App-basierter Themen-Wanderweg «Mit Goethe am Gotthard» eingeweiht, der Goethes historische Route nachzeichnet.

Goethe und die Frauen mit Isabel Karajan

2024 stehen die Goethe Tage Andermatt unter dem Thema «Goethes Frauengeschichte(n)». Zu Gast ist die österreichische Schauspielerin Isabel Karajan, die ausgesuchte Goethe-Texte zum Thema rezitiert: Im Podiumsgespräch am Samstag, 24. August lässt sie neben historischen Personen auch literarische Figuren Goethes zu Wort kommen; Barbara Naumann, Professorin für Neuere deutsche Literatur, und Boris Previšić, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft, diskutieren mit SRF-Moderatorin Patricia Moreno über das Thema. Die Walliser Sopranistin Franziska Heinzen bringt unter der Klavierbegleitung von Benjamin Mead die berühmten goeth’schen Frauenfiguren Gretchen, Suleika, Clärchen und Mignon zu Gehör. Es erklingen Kompositionen von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt, Hugo Wolf und anderen.

Am Sonntag, 25. August folgt eine Sonderführung durch die landesweit einzige Dauerausstellung über Goethe in der Schweiz mit Co-Kuratorin Margrit Wyder. Hier stellt Isabel Karajan Frauen vor, die im Zusammenhang mit Goethes Gotthardreisen stehen, und rezitiert unter anderem Briefauszüge. Abschliessend gibt Michael Schwyter eine Theaterperformance in der Kristallkaverne: Johann Wolfang von Goethe und sein Sekretär Ludwig Geist berichten von ihrer dritten Gotthardreise, wobei auch Goethes daheimgebliebene, zukünftige Ehefrau Christiane zu Wort kommen wird. (Andermatt Music/mc/ps)

Andermatt Music