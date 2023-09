Gotthard-Strassentunnel ab Freitagabend wieder offen

Bern/Göschenen – Der am Sonntag wegen einer schadhaften Decke gesperrte Gotthard-Strassentunnel wird am Freitag 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte, werden die Reparaturarbeiten und Tests bis dahin abgeschlossen sein.

In einer ersten Phase gilt in dem 17 Kilometer langen Tunnel zwischen Göschenen UR und Airolo TI aus Sicherheitsgründen Tempo 60 statt 80, wie es in der Mitteilung vom Freitag weiter hiess.

Der Tunnel war am Sonntagnachmittag für den Verkehr gesperrt worden, nachdem Betonteile von der Decke auf die Fahrbahn gefallen waren. Verletzt wurde niemand. Das Astra geht davon aus, dass die Schäden in der Zwischendecke auf Spannungen im Gebirge zurückzuführen sind. (awp/mc/pg)