Helvetic Airways will 2020 fast 100 neue Stellen schaffen

Kloten – Nach der Inbetriebnahme der ersten Embraer-Maschinen der neuesten Generation (E190-E2) benötigt die Schweizer Regionalfluggesellschaft Helvetic Airways mehr Kabinen- und Cockpitpersonal.

Bis Sommer 2020 will das Unternehmen etwa 100 neue Mitarbeitende am Hauptstandort Flughafen Zürich einstellen, wie die Airline am Dienstag mitteilte. Es werden mehr als 70 Stellen für Kabinenpersonal geschaffen. Zudem sollen jährlich an die 30 Piloten auf den Embraerjets ausgebildet werden. Die Basiskurse für das Kabinenpersonal finden im Februar, März, April und Mai 2020 statt und die Selektionen laufen bereits. Die Schweizer Fluggesellschaft bietet verschiedene innovative Arbeitsmodelle an, welche auch Quer- und Wiedereinsteiger sowie Studenten ansprechen sollen.

Modernste und umweltverträglichste Flotte Europas

Derzeit verfügt Helvetic Airways über eine Flotte von 13 Maschinen, darunter 11 Embraer E190E1 und zwei Embraer E190-E2. Mit der Ankunft der nächsten Embraer E190-E2 im ersten und zweiten Quartal 2020 wird sich der Lieferrhythmus 2020 noch verdichten. 2021 wird die Schweizer Regionalfluggesellschaft über die modernste und umweltverträglichste Flotte Europas verfügen. (Helvetic Airways/mc/ps)

Helvetic Airways

