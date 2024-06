Hollywood-Legende Donald Sutherland ist tot

Hollywood trauert um Donald Sutherland: Der Schauspieler, der für seine Rollen in «MASH», «Ordinary People» und «Hunger Games» bekannt war, ist im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit in Miami gestorben. Dies meldete unter anderem die britische BBC am Donnerstag unter Berufung auf seine Agentin.

Der gebürtige Kanadier galt als einer der begnadetsten Charakterdarsteller Hollywoods, schlüpfte während seiner mehr als 60 Jahre andauernden Karriere in zahlreiche grosse Rollen. Donald Sutherland wurde unter anderem mit dem kanadischen Verdienstorden (1978), zwei Emmys (1996, 2003) und dem Ehrenoscar (2018) ausgezeichnet.

Kiefer Sutherland trauert um seinen Vater

Drei seiner Söhne traten in seine schauspielerischen Fussstapfen, der bekannteste von ihnen Kiefer Sutherland. Er äusserte sich bei X mit emotionalen Worten. Zu einem Schwarz-Weiss-Foto, das ihn als Kind mit seinem Vater zeigt, schrieb er: «Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen.»

Sutherland spielte in unzähligen Hollywood-Filmen mit. Er ist bekannt aus Filmklassikern wie «MASH» (1970), «Klute» (1971), «Don’t Look Now» (1973), «Invasion of the Body Snatchers» (1978) und «Ordinary People» (1980). (mc/ps)