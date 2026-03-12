Hotel Spitzhorn in Saanen-Gstaad wird umfassend renoviert

Saanen-Gstaad – Nach dreizehn erfolgreichen Jahren und einer ausgezeichneten Bekanntheit in der ganzen Schweiz wird das Hotel Spitzhorn einer umfassenden Renovation der Gebäudehülle unterzogen. Um die geplanten Arbeiten sorgfältig durchführen zu können, bleibt das Hotel vom 15. März 2026 bis einschliesslich 13. Mai 2026 vorübergehend geschlossen.

Seit über einem Jahrzehnt steht das Hotel für authentische Gastfreundschaft, eine gemütliche alpine Atmosphäre sowie eine besonders ruhige Lage im Herzen des Saanenlandes. Gäste aus der gesamten Schweiz sowie aus dem internationalen Ausland schätzen das Haus für seine persönliche Betreuung, den hohen Komfort und die einzigartige Umgebung der Gstaader Bergwelt.

Ein besonderer Erfolg unterstreicht zudem die Qualität und Beliebtheit des Hauses: Das Hotel Spitzhorn belegt seit zwölf Jahren in Folge den ersten Platz unter den 125 besten Winterhotels der Schweiz in seiner Kategorie. Diese renommierte Auszeichnung basiert auf dem bekannten Karl Wild Hotelrating, das jährlich unter anderem in der SonntagsZeitung sowie in der NZZ am Sonntag veröffentlicht wird. Das Rating gilt als eines der wichtigsten Qualitätsbarometer der Schweizer Hotellerie und bewertet Hotels nach Kriterien wie Lage, Infrastruktur, Servicequalität, Angebot und Gästebewertungen.

Im Rahmen der Renovationsarbeiten wird insbesondere die äussere Erscheinung des Gebäudes erneuert. Die gesamte Fassade des Hotels wird sorgfältig sandgestrahlt und anschliessend neu gestrichen. Ziel dieser Arbeiten ist es, den charaktervollen alpinen Stil des Hauses noch stärker hervorzuheben und gleichzeitig die Bausubstanz langfristig zu erhalten. Durch die Renovation soll das Hotel künftig noch mehr als strahlendes Juwel im Saanenland wahrgenommen werden.

Die Betreiberin Wichman HORECA AG bedankt sich herzlich bei der Eigentümerin Baloise Leben AG, welche diese Investition ermöglicht und damit ein wichtiges Zeichen für die langfristige Zukunft des Hauses setzt. „Dank dieser Renovation wird unser Haus künftig noch schöner erstrahlen. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste ab Mai 2026 wieder willkommen zu heissen“, erklärt die Direktion.

Ab der Wiedereröffnung am 14. Mai 2026 empfängt das Hotel Spitzhorn seine Gäste erneut mit der gewohnten Herzlichkeit, hohem Komfort und der besonderen Atmosphäre, für die das Haus seit Jahren bekannt ist – nun in neuem Glanz. (Wichman/mc/hfu)

Hotel Spitzhorn