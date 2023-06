photo basel Kunstmesse: Alex Kayser Sonderausstellung

Basel – Die photo basel freut sich in Zusammenarbeit mit der Galerie Esther Woerdehoff (Paris + Genf) und der Alex Kayser Foundation die Sonderausstellung «Alex Kayser» an der diesjährigen Edition der Kunstmesse präsentieren zu dürfen.

Der Basler Fotograf Alex Kayser (1949–2015) absolvierte eine Fotografenlehre bei Hugo Jäggi, bevor er im 1970 nach Essen zog, um dort an der Folkwang Schule bei Professor Otto Steinert Fotografie zu studieren. Mit dem Beginn seines Studiums setzte sich Kayser vermehrt mit der experimentellen Fotografie und dem dazugehörigen Gebiet der fotografischen Sequenzen auseinander. Während er anfangs in narrativen schwarz-weiss Fotografien arbeitete, änderte Kayser ab 1974 seine Herangehensweise und begann vermehrt seine Fotografien von Hand zu kolorieren. Das Interesse an Kolorierung zog sich ab diesem Punkt durch eine Vielzahl seiner Werkserien hindurch.

Parallel dazu begann Kayser medial übergreifend und performativ mit der Fotografie zu arbeiten. Ein gefundener Spielzeugpudel aus Kunststoff mit dem Namen «Zak» unterstützte ihn bei diesen Unternehmungen und steht sinnbildlich für den humorvollen Ansatz von Kaysers Arbeiten. 1978 verlegt er seinen Wohnsitz nach New York und führte dort seine Serie «Artists’ Portraits» über mehrere Jahre durch, deren Protagonist:innen stets aus dem künstlerischen Umfeld New Yorks stammten. Diese serielle Herangehensweise verfolgte Kayser in den darauffolgenden Jahren vermehrt und ist insbesondere in den Serien «Heads» und «Bundesräte» ersichtlich, die den sich stets wiederholenden Prozess von Porträtaufnahmen einer thematischen Gruppe aufzeigen.

Die photo basel ist die erste und einzige Fotokunstmesse der Schweiz und widmet sich ausschliesslich der Kunstfotografie. Die Fotomesse findet im renommierten Volkshaus, von 13. bis 18. Juni (parallel zur Art Basel), statt. (photo basel /mc/ps)

Öffnungszeiten:

Di, 13. bis Sa, 17. Juni 12 – 20 Uhr

So, 18. Juni 12 – 18 Uhr

photo basel