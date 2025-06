Kosmos Klee. Die Sammlung – Fokus. Cover Star Klee

Bern – Warum zeigen so viele – Hunderte, wenn nicht Tausende – Bücher über Philosophie, Psychotherapie oder kritische Theorie des zwanzigsten Jahrhunderts die Kunst von Paul Klee auf ihrem Einband? Im Rahmen der dynamischen Sammlungspräsentation «Kosmos Klee. Die Sammlung» widmet sich das Zentrum Paul Klee vom 7. Juni bis zum 14. September 2025 dieser Frage. Anhand von knapp 150 Büchern sowie 27 Originalzeichnungen und Gemälden aus der Sammlung des Zentrum Paul Klee ehrt die Fokus-Ausstellung den faszinierenden Einfluss von Klees Werk auf die Vorstellungskraft des 20. Jahrhunderts. Die Werke von Paul Klee erfreuen sich anhaltender Beliebtheit bei Autor:innen und Verlagen im Bereich der Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts.

Die Werke von Paul Klee erfreuen sich anhaltender Beliebtheit bei Autor:innen und Verlagen im Bereich der Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts. Sie zieren die Covers von Büchern aus dem Bereich der Philosophie, Soziologie und Theologie sowie der Psychologie und Psychotherapie. Paul Klee hat sich als Maler der Philosoph:innen, Denker:innen und Theoretiker:innen par excellence etabliert. Seine Werke vermögen die wortreiche Welt des abstrakten Denkens zum Leben zu erwecken und schwer zu bildende Konzepte wie «Vernunft», «Offenbarung» oder «Risiko» zu visualisieren. Die Fokus-Ausstellung stellt ausgewählte Bucheinbände ihren Originalen aus der Sammlung des Zentrum Paul Klee gegenüber und lädt dazu ein, ein Buch nach seinem Einband zu beurteilen.

Unter den Büchern, die Werke von Klee auf ihren Covers zeigen, sind beispielsweise Abhandlungen bekannter Vertreter der Frankfurter Schule wie Theodor Adorno und Walter Benjamin. Klees Bildsprache widerspiegelt zentrale Erfahrungen der Philosophie der Moderne und lässt sich etwa mit Konzepten der Kritischen Theorie in Verbindung bringen. Auch für die Umschläge psychologischer und psychotherapeutischer Fachbücher scheinen Klees Werke besonders beliebt zu sein: Durch ihre grosse Offenheit laden sie zu interpretativen Projektionen ein.

Die Fokus-Ausstellung wurde vom Gastkurator Dieter Roelstraete kuratiert. Sie basiert auf seinem 2020 erschienen Buch Kleine Welt. Dieter Roelstrate ist Kurator am Neubauer Collegium for Culture and Society an der University of Chicago. Seine kuratorischen Interessen gelten der Beziehung zwischen Kunst und Politik, der Kunst als Wissensform, der Kunst als intellektueller Arbeit und der Konzeption von Ausstellungen als eine Form des Schreibens. (pd/mc/pg)

Zentrum Paul Klee