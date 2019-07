Ice Full Fat E-Trike: Fettes Dreirad unter Strom

Das Ice Full Fat E-Trike zieht Blicke auf sich wie ein italienischer Sportwagen. Dabei ähnelt es eher einem Unimog. Sand, Steine, Wurzeln – kein Problem. Doch Fahrer sollten sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen.

Der erste Eindruck: Kann ich auch mal? Kaum haben wir Platz genommen auf dem bequemen Sitz, sollen wir wieder aufstehen und andere fahren lassen. Die Aussenwirkung des Fat-Trikes ist drastisch.

Das sagt der Hersteller: Mit dem Full Fat E-Trike hat der britische Dreiradhersteller Ice nach eigenen Angaben das weltweit erste gefederte Fat-Trike im Programm. An sich keine Kunst: Die Konkurrenz ist rar, Interessenten werden gerade noch beim tschechischen Mitstreiter Azub fündig.

Auch im Sand kann von Grip weniger die Rede sein. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Denn: Die allermeisten anderen Fahrräder würden kapitulieren, wo sich das Fat-Trike noch durchwühlt – am Strand etwa. (Foto: Stefan Weißenborn / Spiegel Online)

Für wen soll so ein Trike eigentlich sein? Während in Händlerkreisen schon mal das Wort „Freak“ fällt, sagt es Chris Parker, einer der beiden Ice-Inhaber und Entwickler, so: Das Fat-Trike sei „für jeden, der mit einem grossen Grinsen im Gesicht überall hin will“.

