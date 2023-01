«In erster Linie Linie» – neue Ausstellung im Helvetia Art Foyer 

Basel – Die Linie gehört zu den grundlegendsten Elementen der Kunst. In der neuen Ausstellung «In erster Linie Linie» steht für einmal die Linie als Linie selbst im Mittelpunkt. Bis zum 9. März 2023 zeigt das Helvetia Art Foyer abstrakte Werke aus der Helvetia Kunstsammlung mit Linien in all ihren Ausprägungen. Während der Museumsnacht Basel findet ein zur Ausstellung passendes Rahmenprogramm im Ausstellungsraum von Helvetia statt.

Die Linie ist ein grundlegendes Element der Kunst. Sie kann gerade oder gekrümmt sein, fein oder breit, vertikal, horizontal oder diagonal. Linien können begrenzen oder trennen. Geometrisch gesehen ist die Line ein Pfad, der von einem Punkt zu einem anderen gezogen wird, oder mit den poetischen Worten von Paul Klee ausgedrückt: «Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht.»

Die Linie als abstraktes Kompositionsmittel

Das Nachdenken über das Wesen der Linie als eigenständiges bildnerisches Mittel setzte mit den Anfängen der Abstraktion ein. Mit Linien lassen sich Bewegungen, Richtungen und Geschwindigkeiten darstellen. Linien können auch verwendet werden, um verschiedene Stimmungen oder Gefühle in der Kunst zu erzeugen. Schon einfachste Linien rufen bei ihrer Betrachtung unterschiedliche Wirkungen hervor, die aus menschlichen Raumerfahrungen, Stimmungen oder Gefühlen resultieren.

Horizontale, Vertikale, Wellenlinie

Schwarzweisse Papierarbeiten von Silvia Bächli mit weichen, geschwungenen Linien treffen in der neuen Ausstellung im Helvetia Art Foyer auf strenge, blaue Gitterstrukturen von Fabrice Gygi. Mit Techniken der Stilrichtung der Op-Art bringt Pierre Schwerzmann eine weisse Horizontale genauso zum Flirren, wie Giacomo Santiago Rogado die vertikal orientierten Wellenlinien im grossformatigen Gemälde «Wandler 4» (2008). Und während Corsin Fontanas grossformatiges Ölkreidebild mittels gleichmässig übereinander gelagerter schwarzer Linien auf weissem Grund ein Gefühl von Stabilität vermittelt, suggerieren die gewellten blauen Linien in Philippe Decrauzats «Flag» (2015) eine flatternde Bewegung.

Breites Kunstengagement

Die Ausstellung «In erster Linie Linie» zeigt unter anderem Werke von John Armleder, Albrecht Schnider und Maria Magdalena Z’Graggen. Geöffnet ist sie jeweils am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr sowie an der Museumsnacht Basel am 20. Januar 2023 und dauert bis am 9. März 2023. Der Eintritt ist frei. Die periodisch wechselnden Ausstellungen im Art Foyer geben Einblicke in die Helvetia Kunstsammlung, die mit über 2 000 werden drei thematische, dialogische oder monografische Ausstellungen präsentiert. Ausserdem werden ausgewählte Künstler:innen zu Einzelausstellungen eingeladen. Zum Kunstengagement von Helvetia, die auch Kunst versichert, zählt auch der Helvetia Kunstpreis, mit dem junge Künstler beim Start ins Berufsleben unterstützt werden. (Helvetia/mc/ps)

Eckdaten der Ausstellung «In erster Linie Linie»

26. Januar bis 9. März 2023

Jeweils donnerstags, 16 bis 20 Uhr

Eintritt kostenlos

Spezialöffnung mit Rahmenprogramm (nur mit Ticket zugänglich): Museumsnacht Basel

20. Januar 2023, 18 bis 2 Uhr

Das Programm der Museumsnacht ist unter www.museumsnacht.ch/programm/helvetia-art-foyer abrufbar.

Helvetia Art Foyer

Steinengraben 25

4051 Basel