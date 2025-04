Jakob Keller, CEO CheckYeti, im Interview

Über CheckYeti

CheckYeti wurde 2014 von den Salzburgern Stefan Pinggera und Georg Reich in Österreich und der Schweiz gegründet. Ihre Vision: Die Entwicklung einer Online Plattform, auf der Winter- und Sommer-Aktivitäten in ganz Europa gefunden, verglichen und direkt online gebucht werden können.

Die einzigartige Plattform entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer und bietet heute Outdoor Begeisterten aus über 137 Ländern eine Auswahl an mehr als 12´000 Aktivitäten – darunter Ski & Snowboard, Rafting & Canyoning, Mountainbiken, Paragliding & Ballonfahrten, Tauchen & Surfen, Jetski, Bootstouren uvm.

CheckYeti ist in 25 Ländern und über 1´500 Feriendestinationen aktiv. Die Webseite ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar.



Jakob Keller

Jakob Keller ist seit 2024 CEO von CheckYeti. Der gebürtige Deutsche war zuletzt CEO bei Enable Invest in München, nachdem er die Keller Group – ein Onlinesporthandel – mitgegründet hatte. Jakob ist Mentor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie Gastdozent an der Munich Business School und Gewinner mehrerer renommierter Auszeichnungen im Bereich E-Commerce und Digitales Marketing (“Most important 100 industry heads under 40” , “Most important decision-makers in the German sports retail inudstry – Top 50”).