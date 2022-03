JUICE CHARGER me ist Preis-Leistungs-Sieger bei 11-kW-Wallboxen

Zug – Nachdem der JUICE BOOSTER 2 ein Jahr zuvor als Vergleichssieger unter den Wallboxen hervorging, zieht der JUICE CHARGER me heuer in der Leistungsklasse 11 kW nach.

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, erhält vom unabhängigen Test- und Vergleichsportal Vergleich.org erneut Bestnoten – diesmal für den JUICE CHARGER me. Die fixe Wallbox ist der neue Preis-Leistungs-Sieger bei 11-kW-Modellen.

Die stationäre Wallbox JUICE CHARGER me ist erst seit letztem Jahr auf dem Markt und schon Preis-Leistungs-Sieger unter den 11-kW-Wallboxen. Nachdem der JUICE BOOSTER 2 2021 als Vergleichssieger unter allen Wallboxen auf Vergleich.org hervorging – übrigens als einzige mobile Ladestation –, ist er nun auch noch der Bestseller unter den 13 besten 22-kW-Wallboxen.

Ein Sieger für sorgenfreies Laden zu Hause

Um ein Elektroauto über Nacht zu laden, reicht in der Regel eine Wallbox mit einer Leistung von 11 kW aus – davon abgesehen sind über 90 Prozent der auf dem Markt verfügbaren E-Autos auch nur für eine maximale Ladeleistung von 11 kW ausgelegt. Entsprechend werden auch 11-kW-Modelle für staatliche Förderungen wie die der deutschen KfW zugelassen, obwohl 22-kW-Ladestationen die gängige Variante sind. Um maximale Flexibilität auch in puncto Wallbox zu ermöglichen, entwickelte Juice den JUICE CHARGER me in zwei Varianten (11 kW/22 kW).

Die Wallbox lässt sich im Handumdrehen installieren, gilt als stromsparend und verfügt als eine der ersten Wallboxen auf dem Markt bereits über den neuen ISO15118-Standard, der Plug-and-Charge ermöglicht.

Kunden im Fokus

Die Gegenüberstellung bei Vergleich.org verdeutlicht, dass neben der Ausstattung auch die Ladedauer und Sicherheitsaspekte für die Bewertung massgeblich sind. Andererseits ist Kunden auch eine einfache Handhabung wichtig. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob eine Ladestation portabel oder stationär ist.

Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG unterstreicht die Bedeutung von Kundenrezensionen: „Das Urteil des unabhängigen Portals Vergleich.org hat für uns eine besondere Bedeutung, weil es sich vor allem auf die Bewertungen von Kunden stützt, die das Gerät tagtäglich im Gebrauch haben.“ Erni freut sich, dass das Urteil von Vergleich.org die Strategie seines Unternehmens einmal mehr bestätigt: „Was Juice von Anfang an ausgezeichnet hat, ist der Grundsatz, dass wir unsere Geräte immer aus der Nutzerperspektive entwickeln. Wie man sieht: Hohe Qualität, Nutzerfreundlichkeit und ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis schliessen einander nicht aus.“

Ein unabhängiges Urteil

Das Online-Verbrauchermagazin Vergleich.org setzt Bewertungen von renommierten Testquellen in Verhältnis zu Kundenrezensionen von populären Versandhäusern. Die so erhobenen Werte werden gewichtet und ergeben einen Endwert, der von der Redaktion überprüft wird. Um einheitliche Qualitätsstandards zu gewährleisten, verfügt Vergleich.org über ein ISO 9001-Zertifikat für Qualitätsmanagement des TÜV Süd. Alle Vergleiche, Testberichte und Ratgeber für Produkte und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sind unabhängig und transparent. Vergleich.org konzentriert sich dabei auf das relative Preis-Leistungs-Verhältnis: Ist die Qualität besser, darf auch der Preis proportional höher sein.

Die wichtigsten Vorteile des JUICE CHARGER me im Überblick:

Kleinformat : Der JUICE CHARGER me ist mit 24 cm Kantenlänge und 12 cm Tiefe besonders kompakt und mit lediglich 6,5 kg Gewicht (inkl. Kabel) auch sehr leicht. 5 m Kabel sorgen für die nötige Flexibilität.

: Der JUICE CHARGER me ist mit 24 cm Kantenlänge und 12 cm Tiefe besonders kompakt und mit lediglich 6,5 kg Gewicht (inkl. Kabel) auch sehr leicht. 5 m Kabel sorgen für die nötige Flexibilität. Ladeleistung : Ein- bis dreiphasiges Laden mit sechs bis 32 Ampere ergibt eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Für die öffentliche Förderungen (z. B. KfW) gibt es eine Variante mit 16 Ampere und einer Leistungsabgabe von 11 kW.

: Ein- bis dreiphasiges Laden mit sechs bis 32 Ampere ergibt eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Für die öffentliche Förderungen (z. B. KfW) gibt es eine Variante mit 16 Ampere und einer Leistungsabgabe von 11 kW. Plug and Play : Die Wallbox ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit, sodass nur minimaler Einrichtungsaufwand entsteht.

: Die Wallbox ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit, sodass nur minimaler Einrichtungsaufwand entsteht. Plug and Charge : Der JUICE CHARGER me ist nach ISO 15118 zertifiziert. Beim Anschluss an die Ladebuchse erkennt die Ladestation jedes Auto, das bereits über den Plug-and-Charge-Standard verfügt, automatisch und startet direkt den Ladevorgang.

: Der JUICE CHARGER me ist nach ISO 15118 zertifiziert. Beim Anschluss an die Ladebuchse erkennt die Ladestation jedes Auto, das bereits über den Plug-and-Charge-Standard verfügt, automatisch und startet direkt den Ladevorgang. Lade- und Lastmanagement : Für bis zu 250 Ladestationen ist ein lokaldynamisches Lademanagement im Master-Slave-Betrieb mit an Bord. Für bis zu unendlich viele Einheiten ist das cloudbasierte omnidynamische Lademanagement smartJUICE verfügbar. In jedem Gerät, das für den Betrieb mit Lade-/Lastmanagement vorgesehen ist, ist ein MID-zertifizierter Zähler integriert.

: Für bis zu 250 Ladestationen ist ein lokaldynamisches Lademanagement im Master-Slave-Betrieb mit an Bord. Für bis zu unendlich viele Einheiten ist das cloudbasierte omnidynamische Lademanagement smartJUICE verfügbar. In jedem Gerät, das für den Betrieb mit Lade-/Lastmanagement vorgesehen ist, ist ein MID-zertifizierter Zähler integriert. Konnektivität : Das standardisierte Open Charge Point Protocol (OCPP) bildet das Rückgrat für die Anbindung an das j+ Backend und ermöglicht die Geräteverwaltung, Fernwartung, Abrechnung oder das Lastmanagement. Drei normierte Schnittstellen (Modbus/TCP, Modbus/RTU sowie EEBUS) gewährleisten die Kommunikation mit einem Home Energy Management System. Das erlaubt die Einbindung der Photovoltaik-Anlage in das heimische Energiemanagement und die externe Lastmanagementsteuerung. Alle Kommunikation erfolgt über den Ethernet-Anschluss. Für den Einsatz als private Einzelladestation ist jedoch keine permanente Netzwerkanbindung erforderlich und der Betrieb ist daher auch ohne LAN-Anschluss möglich. Für Updates kann einfach ein Notebook angeschlossen werden.

: Das standardisierte Open Charge Point Protocol (OCPP) bildet das Rückgrat für die Anbindung an das j+ Backend und ermöglicht die Geräteverwaltung, Fernwartung, Abrechnung oder das Lastmanagement. Drei normierte Schnittstellen (Modbus/TCP, Modbus/RTU sowie EEBUS) gewährleisten die Kommunikation mit einem Home Energy Management System. Das erlaubt die Einbindung der Photovoltaik-Anlage in das heimische Energiemanagement und die externe Lastmanagementsteuerung. Alle Kommunikation erfolgt über den Ethernet-Anschluss. Für den Einsatz als private Einzelladestation ist jedoch keine permanente Netzwerkanbindung erforderlich und der Betrieb ist daher auch ohne LAN-Anschluss möglich. Für Updates kann einfach ein Notebook angeschlossen werden. Durchdachtes und sicheres Design : Der JUICE CHARGER me hat eine Front aus UV-beständigem Polycarbonatglas. So ist der Charger für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet und hochgradig stossresistent. Das Gerät ist bei Aussentemperaturen zwischen -25°C und +45°C betriebsbereit. Sein Temperatursensor zur Reduzierung des Ladestroms funktioniert unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Ladestation ist CE-konform nach den beiden EMV-Richtlinien IEC 61851 und IEC 61439-7.

: Der JUICE CHARGER me hat eine Front aus UV-beständigem Polycarbonatglas. So ist der Charger für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet und hochgradig stossresistent. Das Gerät ist bei Aussentemperaturen zwischen -25°C und +45°C betriebsbereit. Sein Temperatursensor zur Reduzierung des Ladestroms funktioniert unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Ladestation ist CE-konform nach den beiden EMV-Richtlinien IEC 61851 und IEC 61439-7. Montage : Der JUICE CHARGER me lässt sich als Wallbox an der Wand befestigen, kann aber auch einzeln oder im Doppel auf einer Stele montiert werden.

: Der JUICE CHARGER me lässt sich als Wallbox an der Wand befestigen, kann aber auch einzeln oder im Doppel auf einer Stele montiert werden. Freischalten : Hinter der Frontplatte ist ein RFID-Leser integriert. Die Freischaltung per RFID ist für alle Autos, die den ISO-Standard 15118 für ‚Plug and Charge‘ nicht unterstützen. Die zwei mitgelieferten Karten lassen sich bei Verlust einfach sperren und ersetzen. Wahlweise können die Zugangsdaten auch auf einen RFID-Badge gespielt werden.

: Hinter der Frontplatte ist ein RFID-Leser integriert. Die Freischaltung per RFID ist für alle Autos, die den ISO-Standard 15118 für ‚Plug and Charge‘ nicht unterstützen. Die zwei mitgelieferten Karten lassen sich bei Verlust einfach sperren und ersetzen. Wahlweise können die Zugangsdaten auch auf einen RFID-Badge gespielt werden. Preis: EUR/CHF 999,-

Die wichtigsten Vorteile des JUICE BOOSTER 2 im Überblick:

An jeder Steckdose laden : Mit den Adaptern des JUICE BOOSTER 2 kann das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose und auch an öffentlichen Ladestationen weltweit geladen werden.

: Mit den Adaptern des JUICE BOOSTER 2 kann das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose und auch an öffentlichen Ladestationen weltweit geladen werden. Automatische Leistungserkennung : Das Ladegerät wird immer auf die optimale Ladeleistung eingestellt. Eine Überbelastung von Steckdosen ist damit ausgeschlossen.

: Das Ladegerät wird immer auf die optimale Ladeleistung eingestellt. Eine Überbelastung von Steckdosen ist damit ausgeschlossen. Automatischer Überhitzungsschutz : Bei allen Haushalt-Adaptern überwacht der JUICE BOOSTER 2 permanent die Temperatur an beiden Steckerpins. Der JUICE BOOSTER 2 ist absolut wasserdicht (IP 67) und mit bis zu drei Tonnen Radlast überfahrbar.

: Bei allen Haushalt-Adaptern überwacht der JUICE BOOSTER 2 permanent die Temperatur an beiden Steckerpins. Der JUICE BOOSTER 2 ist absolut wasserdicht (IP 67) und mit bis zu drei Tonnen Radlast überfahrbar. Adapterstecker JUICE CONNECTOR : Dieser ist CE-konform und so ausgelegt, dass er auch künftige Funktionen mit abdecken kann. Denn die Investition in den JUICE BOOSTER 2 und in die Adapter soll nachhaltig sein.

: Dieser ist CE-konform und so ausgelegt, dass er auch künftige Funktionen mit abdecken kann. Denn die Investition in den JUICE BOOSTER 2 und in die Adapter soll nachhaltig sein. TÜV SÜD-geprüft: Der JUICE BOOSTER 2 ist die erste mobile Ladestation der 22-kW-Leistungsklasse weltweit, die nach IEC 62752 Ed. 1 2016 inklusive AMD1 2018 TÜV SÜD-geprüft ist. In der Pro-Version verfügt der JUICE BOOSTER 2 zusätzlich über wechselbare Adapter fahrzeugseitig.

JUICE CHARGER me