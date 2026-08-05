Novartis und die Baloise Session verlängern ihre erfolgreiche Sponsoring-Partnerschaft

Basel – Novartis und die Baloise Session setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort: Das globale Pharmaunternehmen verlängert sein Sponsoring-Engagement als einer der Hauptsponsoren des renommierten Musikfestivals. Damit bekräftigt Novartis ihr klares Bekenntnis zu Basel, zur Kulturförderung und zu einzigartigen Live-Erlebnissen mit internationaler Ausstrahlung.

Seit 2014 begleitet Novartis die Baloise Session als verlässliche Partnerin. Die Vertragsverlängerung schafft die Grundlage für weitere musikalische Höhepunkte und emotionale Konzertmomente in der unverwechselbaren Clubtischatmosphäre der Baloise Session.

Bei der Baloise Session freut man sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: «Wenn grosse Musik auf starke Partnerschaften trifft, entstehen Momente, die bleiben. Umso mehr freuen wir uns, dass Novartis ihr Engagement für die Baloise Session fortsetzt – insbesondere im Jahr des 30-jährigen Jubiläums des Unternehmens. Musik und Wissenschaft stehen eng beieinander, und gemeinsam mit Novartis können wir diese Verbindung in Basel auf besondere Weise erlebbar machen», sagt Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session.

Die nächste Ausgabe der Baloise Session findet vom 16. Oktober und 4. November 2026 in der Event Halle der Messe Basel statt.

Presenting Sponsor: Helvetia Versicherungen

Hauptsponsoren: Novartis, AMAG, Andreas Messerli AG

Host City: Präsidialdepartment Basel-Stadt

Topsponsoren: Ricola, Techno AG, Cornèrcard

Hauptmedienpartner: Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Schweizer Illustrierte, Basler Zeitung

(Balose Session/mc/hfu)