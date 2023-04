Sänger und Aktivist Harry Belafonte gestorben

New York – Der Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtler Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren in New York verstorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die «New York Times» am Dienstagnachmittag. Der unter anderem für den Hit „Banana Boat Song“ bekannte Entertainer starb im Alter von 96 Jahren.

Der „Calypso-König“ war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut.

Belafonte wurde am 1. März 1927 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Seine Mutter war Jamaikanerin, sein Vater stammte von der französischen Karibikinsel Martinique. Belafonte verbrachte einen Teil seiner Kindheit auf Jamaika, bevor er nach New York zurückkehrte und dort eine Karriere als Sänger und Schauspieler startete.

Einen Riesenerfolg hatte Belafonte 1956 mit dem Hit „Banana Boat Song“ von seinem Album „Calypso“. Zwei Jahre zuvor hatte er als erster männlicher schwarzer Schauspieler den renommierten Theater- und Musicalpreis Tony gewonnen. In Filmen wie „Heisse Erde“ (1957) und „Wenig Chancen für morgen“ (1959) thematisierte er Rassentrennung und soziale Ungleichheit. Er engagierte sich auch in der Bürgerrechtsbewegung und wurde ein Vertrauter von Martin Luther King Jr. (mc/ps)