Kunsthaus Zürich öffnet den Chipperfield-Bau für vier Wochen «Preview»

Zürich – Ungeschminkt, grosszügig und sinnlich – so präsentiert sich die Erweiterung des Kunsthaus Zürich nach aussen, während hinter den Kulissen der Einzug der Kunst beginnt. Vom 23. April bis 24. Mai 2021 besteht Gelegenheit, einen noch weitgehend unverstellten Blick auf die puristische Architektur des von David Chipperfield Architects entworfenen Gebäudes zu erhaschen, in der neben viel Sichtbeton edle Materialien wie helles Eichenholz, glänzendes Messing und smaragdfarbener Samt ihre maximale Wirkung entfalten.

Forsythe-Prtojekt läutet die Inbetriebnahme ein

Verstärkt wird die Wahrnehmung durch die temporäre Klanginstallation des Choreografen William Forsythe: Über mehrere Räume des Erweiterungsbaus verteilt, sind Kirchenglocken und Triangeln in verschiedenen Grössen, Tonhöhen und Klangfarben in einer kontrapunktischen Komposition aktiviert. Forsythe betrachtet Chipperfields Gebäude als einen immensen Klangkörper. Er lädt die Besucherinnen und Besucher ein, die Komposition über ihre Entdeckungsreisen durch das neue Museum individuell mitzugestalten und so seinen choreo­grafischen Vorschlag zu verkörpern.

Erste Kunstwerke in Halle, Bar und Garten

Wer zwischen dem 23. April und 24. Mai zur Preview kommt, erblickt ausserdem den ergrünenden, von Wirtz International gestalteten Garten, der als Treffpunkt und Veranstaltungsort noch ein Rondell mit versteckter Bar erhalten hat. Die Halle und die Sammlungsräume locken mit weiteren überraschenden Aussichts­punkten auf die Umgebung. Es gibt ein Wiedersehen mit Calders Mobile «Cinq blancs, un rouge» (1972). Zum Greifen nah schwebt es in der grossen Halle. Das Wandbild «Pétales et jardin de la nymphe Ancolie», das 1934 von Max Ernst für die Corso-Bar am Bellevue geschaffen worden war, ist nun der künstlerische Mittelpunkt der Chipperfield-Bar. Robert Delaunays «Formes circulaires» (1930) zieht den Blick ins zweite Obergeschoss, und der von Urs Fischer geschenkte Grundstein «8» (2014) liegt lässig zwischen den Räumen der Sammlung Looser und denjenigen des Kunsthauses. Neu ist «Over and Above» von Lawrence Weiner. Das Werk des Konzeptkünstlers wurde eigens für das Kunsthaus adaptiert und an den Zugängen zur Passage montiert, die unter dem Heimplatz hindurch den Moser- mit dem Chipperfield-Bau verbindet. Während der Preview-Phase erfolgt der Zugang zur Erweiterung durch diese Passage. Das grosse Messingportal des Chipperfield-Baus am Heimplatz 5 geht erstmals am Pfingstwochenende auf – anlässlich dreier Tage der offenen Tür.

Der Countdown hat begonnen

Im Bestandsbau ist die Hälfte der Räume neu eingerichtet worden, andere sind im Zwischenstadium. Monet zieht um, Munch wird auf Baselitz treffen und die ägyptische Künstlerin Anna Boghiguian teilt sich mit Kader Attia den ehemaligen Kuppelsaal, der einst Böcklin gewidmet war. In Zukunft wird es mehrere solcher Interventionsflächen geben. Auf countdown.kunsthaus.ch, auf Facebook, YouTube und Instagram, lässt das Kunsthaus sein Publikum an den Aktivitäten vor und hinter den Kulissen bis zur Eröffnung mit regelmässigen Posts teilhaben. (Kunsthaus Zürich/mc/ps)

Preview-Programm: Akustik, Choreografie, Fotografie für alle

Öffentliche Führungen durch die Kunsthaus-Erweiterung

Samstag, 11 Uhr, Sonntag, 16 Uhr, Mittwoch 18.30 Uhr, Donnerstag 17.30 Uhr.

