Kunstmuseum Bern: Nachlass Balthasar Burkhard

Bern – Das Kunstmuseum Bern und die Fotostiftung Schweiz haben gemeinsam mit Vida Burkhard, der Witwe des renommierten Schweizer Fotografen Balthasar Burkhard, eine Vereinbarung zur Sicherung des bedeutenden Nachlasses von Balthasar Burkhard getroffen und gehen eine Partnerschaft ein. Die Fotostiftung Schweiz übernimmt das Archiv des Fotografen und das Kunstmuseum Bern erhält Dank der Gottfried Keller-Stiftung vier wichtige Werke aus dem Nachlass für seine Sammlung.

Ausgangslage: Der Nachlass Balthasar Burkhard

Balthasar Burkhard zählt zu den bedeutendsten Fotografen der Schweiz. Sein Nachlass umfasst sein Archiv, das sich auf sein künstlerisches Werk sowie fotografische Auftragsarbeiten bezieht. In seinem Testament hat Balthasar Burkhard seine Frau Vida Burkhard als Alleinerbin und das Kunstmuseum Bern als Nacherbin verfügt. Diese Konstellation erwies sich als nicht umsetzbar.

Die Lösung liegt in der Zusammenarbeit

Inzwischen konnten das Kunstmuseum Bern und die Fotostiftung Schweiz gemeinsam mit Vida Burkhard eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung erarbeiten, die die Erhaltung und die Zugänglichmachung des Gesamtwerks des wichtigen Schweizer Fotografen sichert. Die Gottfried Keller-Stiftung unterstützt diese Lösung durch einen Ankauf von wichtigen Hauptwerken von Balthasar Burkhard, die im Kunstmuseum Bern deponiert werden.

Das Kunstmuseum Bern verzichtet auf die Nacherbschaft von Archiv und Urheberrechten, wodurch das Archiv von Balthasar Burkhard in das Eigentum der Fotostiftung Schweiz überführt werden kann. Dort können die Bestände – vor allem die fragilen Negative, die ein spezielles Kältedepot erfordern – fachgerecht betreut, gelagert und erforscht werden. Das Kunstmuseum Bern ist seinerseits Besitzerin von rund 50 Werken von Balthasar Burkhard. Es ist daran interessiert, die eigene Sammlung mit ausgewählten Werken abzurunden, erachtet aber die Fotostiftung als geeignete Institution für die Betreuung des Archivs.

Im Gegenzug für den Verzicht auf die Nacherbschaft erhält das Kunstmuseum Bern von der Gottfried Keller-Stiftung vier Werke von Burkhard als Dauerleihgaben, wodurch das Haus zur wichtigsten Schweizer Institution für die Repräsentation des künstlerischen Werks von Balthasar Burkhard wird.

Langfristige Zusammenarbeit

Das Kunstmuseum Bern und die Fotostiftung Schweiz etablieren mit dieser Vereinbarung eine enge Zusammenarbeit. Die beiden Häuser tauschen sich hinsichtlich ihrer geplanten Projekte zur Vermittlung des Werks von Burkhard aus und gewähren sich gegenseitig einen privilegierten Zugang zu dessen Werken und den Archivbeständen.

«Wir freuen uns sehr, mit dieser für alle Beteiligten positiven Lösung zu einer Stärkung nationaler Forschungsschwerpunkte beitragen und den Nachlass eines der bedeutendsten Schweizer Fotografen langfristig für die Öffentlichkeit erhalten zu können. Die Vereinbarung ist ein Beispiel für eine gelungene nationale Kooperation über Kantonsgrenzen hinweg», so Nina Zimmer, Direktorin Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee.

«Um das international herausragende Schaffen von Balthasar Burkhard für die Zukunft zu sichern und weiterhin in Ausstellungen und Publikationen vermitteln zu können, waren kreative Lösungen gefragt. Wir sind sehr glücklich, mit Vida Burkhard und dem Kunstmuseum Bern einen Weg gefunden zu haben, der in erster Linie dem Werk von Balthasar Burkhard dient. Auf diese Weise können die Synergien und Kompetenzen zwischen den Institutionen optimal ausgeschöpft werden», freut sich Peter Pfrunder, Direktor der Fotostiftung Schweiz in Winterthur. (Kunstmuseum Bern/mc/ps)

Kunstmuseum Bern