Kunstpreisträger Jonas Van Holanda an der Liste Art Fair Basel

Der Helvetia Kunstpreis 2022 ging an Jonas Van Holanda. Aufgrund dessen erhält der Künstler nun die Gelegenheit, eigene Werke an der diesjährigen Liste Art Fair Basel auszustellen. Unter dem Titel «Exambiguation» präsentiert Van Holanda Skulpturen, die neue Zugänge zur sprachlichen Ausdrucksweise eröffnen.

Der in Brasilien geborene Jonas Van Holanda (*1989) erforscht in Rahmen seiner künstlerischen Tätigkeit eine breite Vielfalt an Themen. In seiner Einzelpräsentation an der diesjährigen Liste Art Fair Basel zeigt der Künstler eine Installation mit dem Titel «Exambiguation». Die eigens für die Ausstellung geschaffenen Skulpturen rücken alternative Formen der Kommunikation ins Zentrum.

«Exambiguation»

Mit der Serie von Kristallzahnprothesen hat der Künstler hybride Vorrichtungen geschaffen, die sich mit sprachbezogenen Dynamiken auseinandersetzen. Anstelle von Zähnen sind Kristalle in die abgegossenen Kiefer verschiedener Transpersonen eingelassen. Die klinische Materialität und die scharfen Kanten der Edelsteine stehen im Gegensatz zu den tiefen, körperlich spürbaren Klängen des Basses und dem darüber sanft schwingenden Pendel. Die Gebisse fungieren als «Glossar der Sprache» und ermöglichen einen anderen Zugang zur Linguistik.

Neue Zugänge zur sprachlichen Ausdrucksweise

Unter dem Titel «Exambiguation» erhellen die Skulpturen sprachliche Mehrdeutigkeiten: Sie lösen sich von festen Begrifflichkeiten, nehmen alternative Kommunikationsformen an und stellen sprachliche Normen sowie vorgegebene Narrative infrage. Die verschiedenen Kiefer streben sowohl nach Klarheit als auch nach Unbestimmtheit. Sie dienen der metaphorischen Erkundung alternativer Ausdrucksweisen, die Empathie, Inklusivität und einen transformativen Dialog hervorheben.

Das Zahnmotiv in der Traumdeutung

Kaum etwas wird in der Traumanalyse so häufig zitiert wie das Motiv ausfallender Zähne: Verlust und Veränderung, aber auch Wiedergeburt und Erneuerung werden häufig damit assoziiert. Der Verlust von Zähnen steht für das Abstreifen alter Schichten, um Platz für neue Erfahrungen und Identitäten zu schaffen. Folglich symbolisiert der Traum das Potenzial für kontinuierliches Wachstum.

Starthilfe als Teil des Kunstengagements

Helvetia Versicherungen fördert mit dem Kunstpreis junge Nachwuchskünstler zu Beginn ihrer beruflichen Karriere. So richtet sich der Helvetia Kunstpreis an Diplomandinnen und Diplomanden von Schweizer Fachhochschulen im Bereich «Bildende Kunst und Medienkunst». Mit dem Preis ist eine doppelte Starthilfe verbunden: Einerseits erhält der Gewinner bzw. die Gewinnerin ein Preisgeld von 15 000 Franken, andererseits die Möglichkeit, sich mit einer Soloausstellung an der Kunstmesse Liste Art Fair Basel einem internationalen Fachpublikum und einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Seit ihrer Gründung 1996 widmet sich die Liste der aktiven Förderung von Galerien und Künstlerinnen und Künstlern einer jungen und mittleren Generation.

Der Helvetia Kunstpreis ist ein wesentlicher Teil des Kunstengagements der international tätigen Versicherungsgruppe. Der Preis wird seit 2004 jährlich verliehen. Zuerst unter dem Namen Nationale Suisse Kunstpreis, seit dem Zusammenschluss von Helvetia und Nationale Suisse nun als Helvetia Kunstpreis. Helvetia, die auch Kunst versichert, verfügt über eine der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Schweizer Kunst mit einer über 80-jährigen Geschichte. Die Sammlung konzentriert sich auf Malerei, Zeichnungen und Fotografie. Seit 2015 verfügt Helvetia mit dem Helvetia Art Foyer am Hauptsitz in Basel über einen eigenen, für die Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungsraum. In diesem werden entweder thematische Ausstellungen, die Werke der eigenen Sammlung einschliessen, oder Solopräsentationen von Künstlern und Künstlerinnen gezeigt. (Helvetia/mc)

Helvetia Kunstpreis