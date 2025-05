Grüne Wohlfühloase – eine Auszeit im eigenen Garten geniessen

Baar – Für viele Menschen ist der eigene Garten eine grüne Oase, die erholsame Momente bietet und für Wohlbefinden sorgt. Der Aussenbereich ist auf vielfältige Weise nutzbar. So kann man Beete anlegen, um Gemüse zu ernten, einen Swimmingpool installieren oder die Terrasse zum gemütlichen Open-Air-Wohnzimmer gestalten.

Den Aussenbereich wohnlich gestalten

Regelmässige Aufenthalte in der Natur tragen zur Erholung bei. Bei Vogelgezwitscher, dem Rauschen der Blätter im Wind und aromatisch duftenden Blüten lässt sich herrlich entspannen. Um den Blick ins Grüne zu geniessen, braucht es lediglich eine Sonnenliege oder einen Gartentisch mit Stühlen auf der Terrasse. Ein Garten-Esstisch zählt zu den Outdoormöbeln, die fürs Kaffeetrinken im Freien benötigt wird. Gemütlich am Tisch sitzend, kann man mit der Familie draussen frühstücken oder zum romantischen Abendessen bei Kerzenschein einladen. Meist bestehen Esstische für den Garten aus rustikalem Holz, Polyrattan oder stabilem Metall. Je nach Platzverfügbarkeit und Wohnstil vervollständigt ein runder, ovaler oder rechteckiger Gartentisch die Outdoor-Einrichtung. Auf einer kleinen Terrasse ist der Bistro-Tisch eine praktische Alternative zum herkömmlichen Gartentisch. Die meist runden Tische, die ursprünglich für französische Strassencafés entwickelt wurden, finden auf einer winzigen Terrasse ebenso Platz wie auf dem Balkon. In der Regel bietet ein Bistro-Tisch zwei Personen bequem Platz.

Im Schatten entspannen – warum effizienter Sonnenschutz wichtig ist

Wer einen Garten hat, will den Aussenbereich nutzen. Um sich nach der Arbeit auszuruhen, kann eine gemütliche Sitzlounge eingerichtet werden. Frischluft und Sonnenschein sind gesund und machen gute Laune. Dennoch sollte man sich nicht stundenlang der prallen Sonne aussetzen. UV-Strahlen können Sonnenbrände verursachen und langfristig die Hautalterung begünstigen. Die Sonnenkraft sollte nicht unterschätzt werden. Auch an kühlen Tagen ist eine effektive Beschattung der beste Schutz vor UV-Strahlung. Ein Sonnenschirm spendet Schatten und schützt auch vor Wind und Regen.

Beim Sonnenschutz für Balkon und Terrasse wird zwischen mehreren Varianten unterschieden. So findet man zusätzlich zu klassischen Sonnenschirmen sogenannte Ampelschirme. Bei diesen Modellen ist die Stange an einer Aussenseite und nicht in der Mitte angebracht. Dadurch kann der gesamte Platz unter dem Schirm genutzt werden, um etwa einen Gartentisch mit Stühlen, eine Sonnenliege oder eine Sitzecke darunter zu platzieren. Gartenschirme mit Ampelfunktion sind meist schwenk- und neigbar, sodass die Ausrichtung an den jeweiligen Stand der Sonne angepasst werden kann. Eine weitere Beschattungsmöglichkeit für den Aussenbereich ist das Sonnensegel. Das wetterfeste Sonnentuch wird einfach an dafür vorgesehenen Masten oder an der Hausfassade befestigt. (vi/mc/hfu)