Interview mit Torsten Pinter vom Hotel Sempachersee – Firmenfeiern der Extraklasse

Das Hotel Sempachersee, idyllisch in Fussnähe des Sempachersees gelegen und nur 20 Minuten von Luzern entfernt, bietet eine herausragende Kulisse für Firmenfeiern und Events. Mit 150 modernen Zimmern, darunter 74 barrierefrei, und über 40 gut ausgestatteten Tagungsräumen ist es bestens für Veranstaltungen jeder Grösse geeignet.

Das Team des Hotels unterstützt Unternehmen bei der Planung und Durchführung ihrer Events und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. In diesem Interview beleuchtet Hoteldirektor Torsten Pinter, was das Hotel Sempachersee als ideale Location für Firmenfeiern auszeichnet, welche Unterstützung es bietet und wie es auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden eingeht.

Was zeichnet das Hotel Sempachersee als ideale Location für Firmenfeiern aus?

Torsten Pinter: Das Hotel Sempachersee zeichnet sich als ideale Location für Firmenfeiern durch eine Reihe einzigartiger Merkmale aus. Die Lage des Hotels in Fussnähe zum Sempachersee bietet einen herrlichen Blick auf die Zentralschweizer Berge und den See, was eine beeindruckende und inspirierende Kulisse für jede Veranstaltung schafft. Diese malerische Umgebung trägt nicht nur zur allgemeinen Atmosphäre bei, sondern fördert auch eine entspannte und produktive Stimmung unter den Teilnehmern.

Ein weiterer Vorteil des Hotels Sempachersee ist die grosszügige Raumaufteilung und die Vielzahl an Möglichkeiten für Teamevents, Workshops, Kick off und Jahresanlässe. Mit über 40 gut ausgestatteten Tagungsräumen, die Platz für Veranstaltungen jeder Grösse bieten, ist das Hotel in der Lage, sowohl kleine Meetings als auch grosse Firmenfeiern und Kongresse zu beherbergen. Die Räumlichkeiten sind flexibel gestaltbar und können individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Veranstaltung angepasst werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, massgeschneiderte Events zu planen, die genau ihren Vorstellungen entsprechen.

Das Hotel Sempachersee überzeugt zudem durch seine hervorragende Erreichbarkeit. Es liegt nur 20 Fahrminuten von Luzern entfernt und ist somit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen über 800 Parkplätze zur Verfügung, was die Anreise und den Aufenthalt besonders komfortabel macht.

Wie unterstützen Sie Unternehmen bei der Planung und Durchführung ihrer Firmenfeiern?

Torsten Pinter: Wir zeigen die Möglichkeiten im Haus auf und bringen, wenn es der Gast wünscht, unsere Ideen ein. Wir kennen unser Haus und unser Conference und Event weiss am besten, was für welchen Anlass Ideal ist . Durch unsere Erfahrung bringen wir uns ein und zeigen, was möglich ist.

Das Hotel bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Teamevents und Freizeitaktivitäten, die perfekt in das Rahmenprogramm einer Firmenfeier integriert werden können. Beliebte Aktivitäten wie Ice Carving und Schnitzeljagden auf dem Hotelgelände fördern den Teamgeist und sorgen für unvergessliche Erlebnisse. Diese Aktivitäten bieten den Gästen die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre besser kennenzulernen und gemeinsam Spass zu haben.

Ein weiterer Aspekt, der das Hotel Sempachersee als ideale Location für Firmenfeiern auszeichnet, ist der persönliche Service. Das professionelle Team des Hotels steht den Unternehmen bei der Planung und Durchführung ihrer Events mit Rat und Tat zur Seite. Von der Menüauswahl bis zur technischen Ausstattung wird alles bis ins kleinste Detail geplant, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung reibungslos abläuft. Das Hotel bietet auch eine Getränkepauschale an, die es den Veranstaltern ermöglicht, die Kosten genau zu kalkulieren und böse Überraschungen nach der Feier zu vermeiden.

Was sind die wichtigsten Aspekte, die man bei der Menüauswahl für eine Firmenfeier berücksichtigen sollte?

Torsten Pinter: Die Auswahl des Menüs für eine Firmenfeier ist ein wesentlicher Bestandteil der Eventplanung und trägt massgeblich zur Zufriedenheit der Gäste bei. Dabei sollten verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das kulinarische Angebot den unterschiedlichen Vorlieben und Ernährungsbedürfnissen der Teilnehmer gerecht wird.

Es ist entscheidend, dass das Menü für die Mehrheit der Gäste ansprechend ist. Gerichte wie Lamm oder Wild, die möglicherweise nicht jedermanns Geschmack treffen, sollten als eine option eines grösseren Auswahl-Menu angeboten werden. Im Menu-Angebot sollte jeweils Speisen angeboten werden, die allgemein beliebt und akzeptiert sind, wie Huhn, Rindfleisch, Fisch und vegetarische Optionen. Ein abwechslungsreiches Menü, das eine breite Palette an Geschmacksrichtungen und Texturen bietet, kann dazu beitragen, die Zufriedenheit der Gäste zu steigern. Weiterhin ist es wichtig, verschiedene Ernährungsbedürfnisse wie gluten- und laktosefreie Alternativen sowie Saisonalität und Regionalität zu berücksichtigen.

Wie hilft Ihr Team den Kunden bei der Erstellung eines individuellen Menüplans für ihre Veranstaltung?

Torsten Pinter: Wenn wir wissen, was sich der Gast vorgestellt hat, und er uns ein Budget mitgeteilt hat, stellen wir 1 – 2 individuelle Vorschläge zusammen. Bei der Reservation senden wir unseren Gästen bereits Vorschläge zu, damit der Gast sich einen Eindruck von unserem Angebot verschaffen kann.

Wie früh im Voraus sollte ein Unternehmen seine Firmen oder Weihnachtsfeier planen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft?

Torsten Pinter: Je nach Anlass und grösser der Gesellschaft, sollte die Planung früh genug in Angriff genommen werden. z.B. ein Anlass mit mehreren hundert Teilnehmenden über mehrere Tage bedarf monatelange Planung auch um sicherzustellen das alle Gäste/Teilnehmer rechtzeitig informiert sind und ihrerseits genug Zeit zum Planen haben, ganz nach dem Motto «Nach der Feier ist vor der Feier» ist es wichtig, frühzeitig mit der Organisation zu beginnen. Die verfügbaren Termine sind in starken Monaten wie September und November bei einer zu späten Buchung eventuell eingeschränkt, da Firmenfeiern in der Regel an einem Mittwoch, Donnerstag oder Freitag stattfinden und Termine zu nah an Weihnachten oft unpassend sind.

Für die Detailplanung des Abends hängt der notwendige Vorlauf davon ab, wie umfangreich die Veranstaltung wird. Bei einer Feier, die neben dem Menü auch Unterhaltung und weitere Programmpunkte umfasst, sollte entsprechend mehr Zeit für die Vorbereitung eingeplant werden. Wenn es jedoch nur um die Auswahl des Menüs und die allgemeine Ablaufplanung geht, reicht es in der Regel aus, diese Details etwa zwei Monate vor der Veranstaltung abzusprechen. Diese frühe und sorgfältige Planung gewährleistet, dass alle Aspekte der Feier reibungslos und nach den Wünschen der Gäste ablaufen.

Wie gehen Sie auf besondere Wünsche und Bedürfnisse von Firmen ein, die ihre Feier bei Ihnen veranstalten möchten?

Torsten Pinter: Uns ist es wichtig, dass wir auf die Wünsche der Gäste eingehen, solange diese qualitativ hochwertig umsetzbar sind. In diesem Fall erklären wir, weshalb etwas nicht geht, und machen Vorschläge, was möglich ist.

Welche Tipps haben Sie für Unternehmen, die zum ersten Mal eine Firmenfeier planen?

Torsten Pinter: Die Location oder grundsätzlich den Dienstleister nach Tipps fragen. Die haben im Normalfall die grösste Erfahrung und kennen die Herausforderungen. Technische und logistische Unterstützung bekommt man üblicherweise auf Anfrage. Unsere Mitarbeiter aus der Technik installieren etwa die hausinterne Anlage. Wird es komplexer und ist ein Band- oder DJ-Auftritt geplant, empfehlen wir die Technik des Künstlers oder holen Unterstützung von unserem Technikpartner Villiger Akustik.

Welche Trends und Innovationen beobachten Sie derzeit im Bereich Firmenfeiern und -veranstaltungen?

Torsten Pinter: Virtual Reality hat sich zu einem aufregenden und innovativen Trend im Bereich Firmenfeiern und -veranstaltungen entwickelt. Mit VR-Technologie können Unternehmen immersive und interaktive Erlebnisse schaffen, die die Teilnehmer in eine völlig neue Welt eintauchen lassen. Beispielsweise können virtuelle Teambuilding-Aktivitäten, Produktpräsentationen oder sogar virtuelle Rundgänge durch das Unternehmen angeboten werden. VR ermöglicht es den Teilnehmern, unabhängig von ihrem physischen Standort, an der Veranstaltung teilzunehmen und interaktiv zu interagieren. Dies fördert nicht nur das Engagement, sondern hinterlässt auch einen bleibenden Eindruck.

Auch Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Thema bei der Planung von Firmenfeiern und -veranstaltungen geworden. Unternehmen legen zunehmend Wert darauf, umweltfreundliche und nachhaltige Praktiken in ihre Events zu integrieren. Dies kann sich in verschiedenen Aspekten widerspiegeln, wie der Auswahl von regionalen und saisonalen Speisen, der Reduzierung von Einwegplastik, der Verwendung von wiederverwendbaren Materialien und der Minimierung des CO2-Fussabdrucks der Veranstaltung. Nachhaltige Firmenfeiern zeigen das Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz und sprechen die wachsende Zahl von Gästen an, die auf ökologische Verantwortung achten.

Welche Erfahrungsberichte und Rückmeldungen erhalten Sie von Unternehmen, die ihre Firmenfeiern bei Ihnen ausgerichtet haben?

Torsten Pinter: Die Freundlichkeit und Flexibilität der Mitarbeiter werden immer sehr gelobt. Das Restaurant Aurora über den Dächern von Nottwil mit Rooftop-Terrasse begeistert auch immer wieder aufs Neue, egal wie das Wetter ist.

Wie sehen Ihre Pläne für die Weiterentwicklung und Verbesserung des Angebots für Firmenfeiern in den kommenden Jahren aus?

Torsten Pinter: Wir wollen mehr Atmosphäre ins Restaurant Aurora bringen und werden es bis im Herbst umdekorieren. Der Auftrag dazu wurde erteilt. Die Speisekarte wird laufend angepasst und auf die Gäste-Bedürfnisse eingegangen. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns ebenfalls wichtig. Hier ist in Planung, dass weiterhin verstärkt auf die Regionalität eingegangen wird.

Dann wünschen wir für die Zukunft alles Gute und danken Ihnen für die informativen Einblicke. (ss/mc/hfu)