Vals – VALSER präsentiert sich in neuem Design: Das gesamte Sortiment an Glas- und PET-Flaschen erhält künftig ein Label mit dem Zervreilahorn in Vals, gekrönt von der Schweizer Flagge. Das neue Design macht die Herkunft des natürlichen Mineralwassers aus den Bündner Bergen noch sichtbarer und unterstreicht gleichzeitig die Premium-Positionierung der Marke.

Was beim neuen Label sofort ins Auge sticht, ist das Zervreilahorn, der ikonische Berg von Vals, gekrönt von einer wehenden Schweizer Flagge. VALSER entsteht in Vals, tief im Inneren der Schweizer Alpen. Seit Jahrhunderten wird das Wasser langsam durch 220 Millionen Jahre alte Gesteinsschichten im Bündner Schiefergebiet gefiltert. Dieses natürliche Entstehungsprinzip prägt Charakter und Mineralisierung des Wassers.

Das neue Label interpretiert diese Herkunft auf zeitgemässe Weise. Gleichzeitig ist das Design bewusst minimalistisch und modern gehalten, um der Premium-Positionierung der Marke gerecht zu werden. Unverändert bleiben sowohl der Inhalt als auch die charakteristische Form der Flasche mit dem Bergpanorama von Vals. Dies gilt über das gesamte Sortiment hinweg – von Glas und PET bis zu den Varianten Prickelnd, Still und Calcium + Magnesium.

Noch stärkerer Fokus auf die Gastronomie

Der neue Auftritt ist nicht nur ein Design-Update, sondern markiert auch den Beginn eines neuen Kapitels mit einem noch stärkeren Fokus auf die Gastronomie. Für VALSER ist die Gastronomie weit mehr als ein Vertriebskanal: Seit Jahrzehnten arbeitet die Marke eng mit Restaurants zusammen und hat sich als eines der führenden Mineralwasser in der Schweizer Gastronomie etabliert. Mit Formaten wie der Videoreihe «Chef Stories», die Schweizer Köchinnen und Köche porträtiert und dieses Jahr in die dritte Runde geht, unterstreicht VALSER dieses Engagement.

«Restaurants sind für viele Menschen Orte des Genusses und der Begegnung. Und genau dort möchten wir mit VALSER präsent sein», sagt Dimitra Filippou, Brand Managerin VALSER. «Durch Partnerschaften mit Gastronominnen und Gastronomen sowie eine gezielte Präsenz in renommierten Restaurants stärken wir die Positionierung von VALSER als Schweizer Premium-Mineralwasser.»

Die neuen VALSER-Flaschen sind ab Mitte April 2026 in der Gastronomie und im Handel erhältlich. (Valser/mc/hfu)

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