Lisa Christ erhält den Salzburger Stier 2025

Zürich – Der bedeutendste Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum geht für die Schweiz an die Oltner Autorin und Kabarettistin Lisa Christ. Für Deutschland gewinnt Till Reiners, in Österreich wird Alex Kristan ausgezeichnet.

Als Millennial bespielt die Oltner Autorin und Kabarettistin die sozialen Medien genauso gekonnt wie die Theaterbühnen: Sie zeigt dem Theaterpublikum und ihren Followerinnen und Followern seit Jahren, wie politisch das Private ist. Schonungslos spielt sie durch, was es heisst, im 21. Jahrhundert eine Frau zu sein. Sie thematisiert Long Covid und Beziehungsbrüche, findet vom Lachen ins Weinen und den Weg zurück. Niemand schlägt dabei so viele kabarettistische Funken aus der Authentizität wie Lisa Christ.

So auch in ihrem aktuellen Programm «LOVE*»: Darin rekapituliert Lisa Christ ihr Liebesleben und stürzt sich Hals über Kopf in eine wilde Beziehung zu ihrem Publikum: ein feinfühliges und wütendes Bühnensolo ohne Tabus. In der satirischen Radiokolumne «Zytlupe» von SRF benennt sie seit 2019 ebenso angriffig wie verschmitzt die Widersprüche in der Gesellschaft und in der Schweizer Politik.

Internationaler Radio-Kabarettpreis

Der Salzburger Stier prämiert jedes Jahr die besten Satirikerinnen, Comedians und Slam-Poeten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Auszeichnung wird von den öffentlichen Rundfunkanstalten SRF, ORF, ARD und RAI Südtirol gemeinsam verliehen, die die Preisverleihung auch in Radio und Podcast senden. Der Preis ist mit je 6000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung findet vom 9. bis 11. Mai 2025 in Gütersloh statt, Gastgeber ist der Westdeutsche Rundfunk. 2024 wurde der Salzburger Stier von SRF in Olten ausgetragen.

Für Deutschland gewinnt Till Reiners

In Till Reiners wird ein Meister der Irritation ausgezeichnet. Seine ungewöhnlichen Beobachtungen und treffsicheren Pointen sind in fünf Bühnenprogrammen zu erleben – aber auch im Fernsehen als Gast in der «Anstalt» und der «heute-show» sowie als Gastgeber seiner eigenen Sendung «Till Reiners‘ Happy Hour» bei 3sat.

Österreich zeichnet Alex Kristan aus

Alex Kristan erhält den Salzburger Stier für Österreich. Bekannt geworden als begnadeter Parodist im Radio, überzeugt er seit Jahren auch auf den Kleinkunstbühnen. In seinem aktuellen Solo «50 Shades of Schmäh» thematisiert er Humor und Satire in Zeiten von Cancel Culture und Political Correctness. (SRF/mc/pg)