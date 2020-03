MADE.COM: Home Office – aber bitte mit Gemütlichkeit

Zürich – MADE.COM verleiht dem Arbeitsplatz zu Hause die nötige Gemütlichkeitsnote und sorgt für konzentrierte Momente. Helle Köpfchen brauchen helles Licht. Eine Tischlampe hilft auch am Küchentisch bei der Konzentration und unterstützt müde Augen.

Sich gut zu organisieren fördert klares Denken und nährt Kreativität und so lenkt die Arbeit in einer überladenen Umgebung nur ab. Truhen sind perfekt, um den Wohnraum schnell vom Office ins Wohnzimmer zu verwandeln. Laptop und weiteres technisches Zubehör wird hier schnell verstaut. Alles Mögliche kann als Ablage zweckentfremdet werden und so dienen Übertöpfe oder hohe Keramikgefässe ideal zur Aufbewahrung von Stiften oder herumfliegender Ladekabel.

Der Evergreen: Pflanzen. Sie sorgen für eine beruhigende Atmosphäre und frische Luft. Wer keine schöne Aussicht von seinem Home Office hat, der kann mit einem bunten Bild schnell nachhelfen. Vielleicht ein Motiv aus dem nächsten Sommerurlaub? Mit dem Interior Design von MADE.COM ist jeder bereit für #stayathome. (Made.com/mc/hfu)