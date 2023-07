Maja Hoffmann wird neue Präsidentin des Filmfestivals Locarno

Locarno – Der Verwaltungsrat des Filmfestivals Locarno hat den Vorschlag der Findungskommission für die Nachfolge von Marco Solari einstimmig angenommen. Maja Hoffmann, Gründerin der Stiftung LUMA, ist die vorgeschlagene Kandidatin, die sich an der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung zur Wahl stellen wird.

Maja Hoffmann wird somit die erste Frau sein, die das Amt des Präsidenten des Filmfestivals Locarno übernimmt. Der scheidende Präsident Marco Solari wird Maja Hoffmann in der Übergangsphase, die nach Abschluss der diesjährigen 76. Ausgabe des Festivals (2.-12. August) beginnt, unterstützen.

Maja Hoffmann (geb. 1956) ist die Gründerin der Stiftung LUMA, eines der führenden privatwirtschaftlichen Kulturprojekte in Europa, das seit 2004 das künstlerische Schaffen in der bildenden Kunst fördert. Als Präsident hat Hoffmann die Stiftung von Anfang an geleitet, indem er dringende Fragen zu Kultur, Natur, wissenschaftlichen und ökologischen Experimenten aufgriff und gleichzeitig neue Strukturen für Innovation und positiven Wandel förderte. Zu den künstlerischen Programmen und Projekten, die für LUMA ausgezeichnet wurden, gehören Initiativen wie die Leitung und Produktion der Kunstbiennale Elevation 1049 in Gstaad oder die Programmierung von LUMA Westbau in Zürich.

Hoffmann engagiert sich auch in einer Reihe von Institutionen auf internationaler Ebene: Sie ist Präsidentin des Swiss Institute New York und der Fondation Vincent van Gogh Arles (Frankreich), Vizepräsidentin der Emanuel Hoffmann Foundation Collection in Basel und Vorstandsmitglied der Serpentine Galleries in London, der Kunsthalle Zürich, des New Museum und des Center for Curatorial Studies am Bard College, beide im Bundesstaat New York, und sie ist Mitglied von Human Rights Watch. (mc/pg)

