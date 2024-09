«Reinas» vertritt die Schweiz im Wettbewerb um einen Oscar

Bern – Das Bundesamt für Kultur wird den Spielfilm «Reinas» von Klaudia Reynicke bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood in der Kategorie «bester internationaler Film» einreichen.

Klaudia Reynickes Coming-of-Age-Drama «Reinas», das während der politischen und wirtschaftlichen Krise der 1990er Jahre in Lima spielt und von ihrer eigenen Emigration aus Peru in die Schweiz und die USA inspiriert wurde, besticht durch eine unglaublich charmante Besetzung. Mit Finesse folgt Reynickes dritter Spielfilm zwei jungen Schwestern, die auf ihren meist abwesenden Vater treffen, der aus dem Nichts auftaucht.

Während der Vater versucht, die ihm verbleibende Zeit mit seinen Töchtern zu nutzen, wird die ehemalige Familie in ihren Absichten, Wünschen und Loyalitäten hinterfragt. «Reinas» ist eine zarte und subtil erzählte Geschichte einer Schweizer Regisseurin, die bereits bewiesen hat, dass sie die Herzen eines weltweiten Publikums berühren kann.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood veröffentlicht am 17. Dezember die Short List und am 17. Januar 2025 die fünf nominierten Filme. Die Verleihung der Oscars findet am 2. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. (BAK/mc/pg)